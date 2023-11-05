https://ria.ru/20231105/ukraina-1907593489.html

Министр обороны Украины заявил о переходе страны к контрактной форме службы

Министр обороны Украины заявил о переходе страны к контрактной форме службы - РИА Новости, 05.11.2023

Министр обороны Украины заявил о переходе страны к контрактной форме службы

Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает переход к контрактной службе и замену... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T16:22

2023-11-05T16:22

2023-11-05T16:22

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

рустем умеров

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает переход к контрактной службе и замену срочной службы интенсивной военной подготовкой людей призывного возраста, сообщили в украинском оборонном ведомстве. "Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении концепции военной кадровой политики до 2028 года…", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины. Согласно сообщению, главный акцент концепции заключается в "гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ". а также "интеграции в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО". По информации ведомства, ожидается, что украинские войска перейдут на военную службу по контракту, срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста. Кроме того, украинское минобороны ожидает усовершенствования электронной системы военного учета, а также расширения сотрудничества между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС. В ведомстве добавили, что концепция также предусматривает прозрачную систему денежного обеспечения военных, новую культуры взаимоотношений между командирами и их подчиненными. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1906639723.html

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россия

киев

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