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"Нет слов". Заявление главы Пентагона об Украине вызвало шок в США - РИА Новости, 05.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 05.11.2023 (обновлено: 18:26 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907593023.html
"Нет слов". Заявление главы Пентагона об Украине вызвало шок в США
"Нет слов". Заявление главы Пентагона об Украине вызвало шок в США - РИА Новости, 05.11.2023
"Нет слов". Заявление главы Пентагона об Украине вызвало шок в США
Шеф Пентагона Ллойд Остин откровенно врет о возможностях Украины одержать победу над российскими войсками, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:20
2023-11-05T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
ллойд остин
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин откровенно врет о возможностях Украины одержать победу над российскими войсками, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Есть объяснения тому, почему Ллойд Остин заблуждается. Россия проигрывает, а Украина побеждает? Хорошо, а тогда почему Киев просит поставить еще больше оружия, почему тогда российские войска наступают, почему ВСУ не прорвали ни одной линии обороны?" — поинтересовался он.По мнению эксперта, опубликованная 30 октября статья в журнале Time пролила свет на реальную ситуацию на Украине. Джонсон отметил, что даже люди, приближенные к президенту Владимиру Зеленскому, признают, что для военных операций ВСУ не хватает ни оружия, ни живой силы."У меня нет слов, чтобы выразить удивление тем, какую ложь говорит Остин", — заключил он.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907573874.html
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в мире, украина, киев, россия, ллойд остин, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Нет слов". Заявление главы Пентагона об Украине вызвало шок в США

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Остин лжет о возможностях ВСУ одержать победу

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн
Министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин откровенно врет о возможностях Украины одержать победу над российскими войсками, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Есть объяснения тому, почему Ллойд Остин заблуждается. Россия проигрывает, а Украина побеждает? Хорошо, а тогда почему Киев просит поставить еще больше оружия, почему тогда российские войска наступают, почему ВСУ не прорвали ни одной линии обороны?" — поинтересовался он.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
В руководстве Украины возник раскол, пишет NYT
Вчера, 14:00
По мнению эксперта, опубликованная 30 октября статья в журнале Time пролила свет на реальную ситуацию на Украине. Джонсон отметил, что даже люди, приближенные к президенту Владимиру Зеленскому, признают, что для военных операций ВСУ не хватает ни оружия, ни живой силы.
"У меня нет слов, чтобы выразить удивление тем, какую ложь говорит Остин", — заключил он.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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4 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияЛлойд ОстинВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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