https://ria.ru/20231105/ukraina-1907593023.html

"Нет слов". Заявление главы Пентагона об Украине вызвало шок в США

"Нет слов". Заявление главы Пентагона об Украине вызвало шок в США - РИА Новости, 05.11.2023

"Нет слов". Заявление главы Пентагона об Украине вызвало шок в США

Шеф Пентагона Ллойд Остин откровенно врет о возможностях Украины одержать победу над российскими войсками, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T16:20

2023-11-05T16:20

2023-11-05T18:26

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин откровенно врет о возможностях Украины одержать победу над российскими войсками, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Есть объяснения тому, почему Ллойд Остин заблуждается. Россия проигрывает, а Украина побеждает? Хорошо, а тогда почему Киев просит поставить еще больше оружия, почему тогда российские войска наступают, почему ВСУ не прорвали ни одной линии обороны?" — поинтересовался он.По мнению эксперта, опубликованная 30 октября статья в журнале Time пролила свет на реальную ситуацию на Украине. Джонсон отметил, что даже люди, приближенные к президенту Владимиру Зеленскому, признают, что для военных операций ВСУ не хватает ни оружия, ни живой силы."У меня нет слов, чтобы выразить удивление тем, какую ложь говорит Остин", — заключил он.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.

https://ria.ru/20231105/ukraina-1907573874.html

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html

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