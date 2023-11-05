https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907616775.html

Спецоперация, 5 ноября: российская группировка сорвала ротацию ВСУ

Спецоперация, 5 ноября: российская группировка сорвала ротацию ВСУ - РИА Новости, 05.11.2023

Спецоперация, 5 ноября: российская группировка сорвала ротацию ВСУ

О срыве российскими войсками ротации ВСУ, атаке на завод в Керчи и потерях украинской армии — в материале РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T19:20

2023-11-05T19:20

2023-11-05T22:12

специальная военная операция на украине

украина

россия

керчь

владимир константинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. О срыве российскими войсками ротации ВСУ, атаке на завод в Керчи и потерях украинской армии — в материале РИА Новости.Атака на КерчьУкраинские войска 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи, сообщили в Минобороны России. "В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе", — говорится в заявлении.При этом в ведомстве отметили, что российские средства ПВО сбили 13 ракет ВСУ.Срыв ротации ВСУРоссийская группировка войск "Восток" сорвала ротацию украинских Вооруженных сил на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.По его словам, на этом участке российские военные при поддержке артиллерии сорвали ротацию боевиков на позициях ВСУ в районах Старомайорского и севернее Приютного. Уничтожены живая сила и автомобильная техника армии противника. Как уточнил Чехов, всего на Южнодонецком направлении украинские войска потеряли более 50 человек, а также станцию РЭБ, две боевые бронированные машины, склад военного имущества и автомобильную технику. Успехи российской армииВоеннослужащие Центрального военного округа взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военнослужащих под Красным Лиманом в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, опорный пункт был взят благодаря военным разведчикам. В России 5 ноября отмечается их профессиональный праздник.Уточняется, что после зачистки пункта разведгруппа ушла дальше в тыл противника.Ущерб от энергоблокады КрымаВ Крыму начали подсчет ущерба, нанесенного республиканскому бюджету энергоблокадой со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов. По его словам, уже прошло первое заседание по этой теме. "Сумма заявленных потерь по энергоблокаде больше, чем по водной блокаде. Это понятно и логично. У киевского режима была задача вообще энергетически положить полуостров, создав невероятного уровня экологическую катастрофу", — отметил он.Как пояснил Константинов, сначала иск будет подан по ущербу, нанесенному бюджету республики, затем — по ущербу юридическим и физическим лицам. "Общая сумма иска будет превышать ущерб от водной блокады", — подчеркнул глава крымского парламента. Потери ВСУУкраинские войска за сутки потеряли убитыми и ранеными около 560 человек, а также 15 единиц бронетехники и шесть артиллерийских установок, сообщили в Минобороны России.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировки войск российских Вооруженных сил нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах. Как уточнили в ведомстве, на аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины. Помимо этого, на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника армии противника.Средства ПВР перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун". В ЛНР, ДНР и Запорожской области сбиты 17 беспилотников.

https://ria.ru/20231105/svo-1907183305.html

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html

https://ria.ru/20231105/leopard-1907526363.html

https://ria.ru/20231027/aktivy-1905533632.html

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украина, россия, керчь, владимир константинов, вооруженные силы украины