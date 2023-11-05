Песков сообщил подробности о совещании Путина по событиям в Дагестане
Песков: совещание Путина по событиям в Дагестане продолжалось почти два часа
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и участники совещания, посвящённого ситуации в Дагестане, обсудили меры по недопущения подобного в будущем и обменялись мнениями, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
"Оно продолжалось достаточно долго. Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь. И конечно, это и внутренний аспект, и международный аспект. Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем", - сказал Песков.
Он добавил, что это был "достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении".
По словам Пескова, на совещаниях всегда происходит обмен мнениями.
"И как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями", - отметил он.
Ранее в Дагестане на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В минувшую субботу в городе Хасавюрте несколько десятков человек, преимущественно молодых людей, пришли к отелю, чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там беженцев из Израиля. На следующий день в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.