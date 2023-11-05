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Песков сообщил подробности о совещании Путина по событиям в Дагестане - РИА Новости, 05.11.2023
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14:25 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/soveschanie-1907576518.html
Песков сообщил подробности о совещании Путина по событиям в Дагестане
Песков сообщил подробности о совещании Путина по событиям в Дагестане - РИА Новости, 05.11.2023
Песков сообщил подробности о совещании Путина по событиям в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин и участники совещания, посвящённого ситуации в Дагестане, обсудили меры по недопущения подобного в будущем и обменялись мнениями,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:25
2023-11-05T14:25
махачкала
украина
владимир путин
беспорядки в аэропорту махачкалы
дмитрий песков
республика дагестан
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и участники совещания, посвящённого ситуации в Дагестане, обсудили меры по недопущения подобного в будущем и обменялись мнениями, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1. Путин 30 октября провёл совещание с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств, в ходе которого он заявил, что события в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. "Оно продолжалось достаточно долго. Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь. И конечно, это и внутренний аспект, и международный аспект. Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем", - сказал Песков.Он добавил, что это был "достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении". По словам Пескова, на совещаниях всегда происходит обмен мнениями. "И как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями", - отметил он. Ранее в Дагестане на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В минувшую субботу в городе Хасавюрте несколько десятков человек, преимущественно молодых людей, пришли к отелю, чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там беженцев из Израиля. На следующий день в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
https://ria.ru/20231030/putin-1906292898.html
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махачкала, украина, владимир путин, беспорядки в аэропорту махачкалы, дмитрий песков, республика дагестан, безопасность
Махачкала, Украина, Владимир Путин, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Дмитрий Песков, Республика Дагестан, Безопасность
Песков сообщил подробности о совещании Путина по событиям в Дагестане

Песков: совещание Путина по событиям в Дагестане продолжалось почти два часа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и участники совещания, посвящённого ситуации в Дагестане, обсудили меры по недопущения подобного в будущем и обменялись мнениями, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
Путин 30 октября провёл совещание с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств, в ходе которого он заявил, что события в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб.
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"Оно продолжалось достаточно долго. Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь. И конечно, это и внутренний аспект, и международный аспект. Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем", - сказал Песков.
Он добавил, что это был "достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении".
По словам Пескова, на совещаниях всегда происходит обмен мнениями.
"И как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями", - отметил он.
Ранее в Дагестане на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В минувшую субботу в городе Хасавюрте несколько десятков человек, преимущественно молодых людей, пришли к отелю, чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там беженцев из Израиля. На следующий день в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
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МахачкалаУкраинаВладимир ПутинБеспорядки в аэропорту МахачкалыДмитрий ПесковРеспублика ДагестанБезопасность
 
 
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