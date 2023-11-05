https://ria.ru/20231105/soveschanie-1907576518.html

Песков сообщил подробности о совещании Путина по событиям в Дагестане

Песков сообщил подробности о совещании Путина по событиям в Дагестане - РИА Новости, 05.11.2023

Песков сообщил подробности о совещании Путина по событиям в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин и участники совещания, посвящённого ситуации в Дагестане, обсудили меры по недопущения подобного в будущем и обменялись мнениями,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:25

2023-11-05T14:25

2023-11-05T14:25

махачкала

украина

владимир путин

беспорядки в аэропорту махачкалы

дмитрий песков

республика дагестан

безопасность

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и участники совещания, посвящённого ситуации в Дагестане, обсудили меры по недопущения подобного в будущем и обменялись мнениями, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1. Путин 30 октября провёл совещание с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств, в ходе которого он заявил, что события в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. "Оно продолжалось достаточно долго. Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь. И конечно, это и внутренний аспект, и международный аспект. Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем", - сказал Песков.Он добавил, что это был "достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении". По словам Пескова, на совещаниях всегда происходит обмен мнениями. "И как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями", - отметил он. Ранее в Дагестане на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В минувшую субботу в городе Хасавюрте несколько десятков человек, преимущественно молодых людей, пришли к отелю, чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там беженцев из Израиля. На следующий день в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.

https://ria.ru/20231030/putin-1906292898.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махачкала, украина, владимир путин, беспорядки в аэропорту махачкалы, дмитрий песков, республика дагестан, безопасность