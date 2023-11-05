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SHAMAN необычно завершил выступление в Санкт-Петербурге
SHAMAN необычно завершил выступление в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 05.11.2023
SHAMAN необычно завершил выступление в Санкт-Петербурге
SHAMAN во время сольного концерта, который "Первый канал" показал в честь Дня народного единства, нажал на "красную кнопку". РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T08:35
2023-11-05T08:35
2023-11-05T09:06
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. SHAMAN во время сольного концерта, который "Первый канал" показал в честь Дня народного единства, нажал на "красную кнопку".Программа артиста длилась час. Во время исполнения своего хита "Я русский" ближе к концу выступления на сцену вынесли черный чемодан с кнопкой. После нажатия на нее за спиной SHAMANа вспыхнул фейерверк.Ранее артист выступил на одной сцене с президентом Владимиром Путиным 30 сентября этого года. Тогда на Красной площади прошел концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!". Он был посвящен годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Ярослав Дронов (настоящее имя певца) и глава государства исполнили гимн.
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санкт-петербург, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
SHAMAN необычно завершил выступление в Санкт-Петербурге
SHAMAN нажал красную кнопку на концерте в Санкт-Петербурге