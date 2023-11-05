https://ria.ru/20231105/shaman-1907536725.html

SHAMAN необычно завершил выступление в Санкт-Петербурге

SHAMAN необычно завершил выступление в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 05.11.2023

SHAMAN необычно завершил выступление в Санкт-Петербурге

SHAMAN во время сольного концерта, который "Первый канал" показал в честь Дня народного единства, нажал на "красную кнопку". РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T08:35

2023-11-05T08:35

2023-11-05T09:06

санкт-петербург

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. SHAMAN во время сольного концерта, который "Первый канал" показал в честь Дня народного единства, нажал на "красную кнопку".Программа артиста длилась час. Во время исполнения своего хита "Я русский" ближе к концу выступления на сцену вынесли черный чемодан с кнопкой. После нажатия на нее за спиной SHAMANа вспыхнул фейерверк.Ранее артист выступил на одной сцене с президентом Владимиром Путиным 30 сентября этого года. Тогда на Красной площади прошел концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!". Он был посвящен годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Ярослав Дронов (настоящее имя певца) и глава государства исполнили гимн.

санкт-петербург

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2023

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санкт-петербург, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин