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Правительство выделит 611 миллионов рублей на трассу Новороссийск — Керчь - РИА Новости, 05.11.2023
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11:12 05.11.2023 (обновлено: 11:58 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/rf-1907556589.html
Правительство выделит 611 миллионов рублей на трассу Новороссийск — Керчь
Правительство выделит 611 миллионов рублей на трассу Новороссийск — Керчь - РИА Новости, 05.11.2023
Правительство выделит 611 миллионов рублей на трассу Новороссийск — Керчь
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на строительство и реконструкцию федеральной трассы Новороссийск — Керчь, сообщила... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T11:12
2023-11-05T11:58
экономика
россия
новороссийск
керчь
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на строительство и реконструкцию федеральной трассы Новороссийск — Керчь, сообщила пресс-служба правительства. &quot;В 2023 году на обеспечение ускоренного финансирования строительства и реконструкции федеральной автотрассы А-290 Новороссийск — Керчь будет выделено 611,1 миллиона рублей&quot;, — говорится в релизе.Средства выделят из правительственного резервного фонда, добавили в пресс-службе. Более половины этой суммы (321,1 миллиона рублей) пойдет на реконструкцию участка длиной 27 километров в Краснодарском крае. Это позволит увеличить транспортную доступность морского порта Тамань. Остальные деньги направят на строительство транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы для предотвращения пробок и снижения количества аварий на этом участке.В середине октября правительство выделило более 46,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию федеральных автотрасс, в том числе и дороги А-290 Новороссийск — Керчь. Мишустин отметил тогда, что строящиеся объекты имеют особое значение для социально-экономического развития целого ряда регионов.В конце прошлого года на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь открыли движение по новому участку в обход Анапы. Кроме того, на трассе реконструируются еще два участка.
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экономика, россия, новороссийск, керчь, михаил мишустин, общество
Экономика, Россия, Новороссийск, Керчь, Михаил Мишустин, Общество
Правительство выделит 611 миллионов рублей на трассу Новороссийск — Керчь

Правительство РФ выделит 611,1 млн рублей на трассу Новороссийск — Керчь

© Фото : Правительство РоссииТрасса А-290 Новороссийск — Керчь
Трасса А-290 Новороссийск — Керчь - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : Правительство России
Трасса А-290 Новороссийск — Керчь
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на строительство и реконструкцию федеральной трассы Новороссийск — Керчь, сообщила пресс-служба правительства.
«

"В 2023 году на обеспечение ускоренного финансирования строительства и реконструкции федеральной автотрассы А-290 Новороссийск — Керчь будет выделено 611,1 миллиона рублей", — говорится в релизе.

Средства выделят из правительственного резервного фонда, добавили в пресс-службе. Более половины этой суммы (321,1 миллиона рублей) пойдет на реконструкцию участка длиной 27 километров в Краснодарском крае. Это позволит увеличить транспортную доступность морского порта Тамань.
Остальные деньги направят на строительство транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы для предотвращения пробок и снижения количества аварий на этом участке.
В середине октября правительство выделило более 46,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию федеральных автотрасс, в том числе и дороги А-290 Новороссийск — Керчь. Мишустин отметил тогда, что строящиеся объекты имеют особое значение для социально-экономического развития целого ряда регионов.
В конце прошлого года на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь открыли движение по новому участку в обход Анапы. Кроме того, на трассе реконструируются еще два участка.
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ЭкономикаРоссияНовороссийскКерчьМихаил МишустинОбщество
 
 
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