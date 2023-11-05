https://ria.ru/20231105/podarok-1907611509.html

Во Франции пришли в ужас из-за "подарка" фон дер Ляйен Зеленскому

Во Франции пришли в ужас из-за "подарка" фон дер Ляйен Зеленскому - РИА Новости, 05.11.2023

Во Франции пришли в ужас из-за "подарка" фон дер Ляйен Зеленскому

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T18:27

2023-11-05T18:27

2023-11-05T19:35

в мире

россия

франция

киев

урсула фон дер ляйен

владимир путин

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она анонсировала 12-й пакет санкций против России."Урсула фон дер Лейен, находясь в поездке в Киеве, только что объявила о 12-м пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать Зеленского", — написал он.Политик обратил внимание, что предыдущие 11 пакетов нисколько не ослабили Россию, и негативно повлияли лишь на западные страны. Так, во Франции, например, резко выросли счета за электроэнергию и началась инфляция."Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!" — призвал Филиппо.В среду президент Владимир Путин заявил, что иностранцы сами запутались в санкциях против России, а в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок. В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

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франция

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в мире, россия, франция, киев, урсула фон дер ляйен, владимир путин, еврокомиссия, санкции в отношении россии