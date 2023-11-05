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Во Франции пришли в ужас из-за "подарка" фон дер Ляйен Зеленскому - РИА Новости, 05.11.2023
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18:27 05.11.2023 (обновлено: 19:35 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/podarok-1907611509.html
Во Франции пришли в ужас из-за "подарка" фон дер Ляйен Зеленскому
Во Франции пришли в ужас из-за "подарка" фон дер Ляйен Зеленскому - РИА Новости, 05.11.2023
Во Франции пришли в ужас из-за "подарка" фон дер Ляйен Зеленскому
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T18:27
2023-11-05T19:35
в мире
россия
франция
киев
урсула фон дер ляйен
владимир путин
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она анонсировала 12-й пакет санкций против России."Урсула фон дер Лейен, находясь в поездке в Киеве, только что объявила о 12-м пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать Зеленского", — написал он.Политик обратил внимание, что предыдущие 11 пакетов нисколько не ослабили Россию, и негативно повлияли лишь на западные страны. Так, во Франции, например, резко выросли счета за электроэнергию и началась инфляция."Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!" — призвал Филиппо.В среду президент Владимир Путин заявил, что иностранцы сами запутались в санкциях против России, а в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок. В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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в мире, россия, франция, киев, урсула фон дер ляйен, владимир путин, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Франция, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Во Франции пришли в ужас из-за "подарка" фон дер Ляйен Зеленскому

Филиппо возмутило обещание фон дер Ляйен Зеленскому ввести 12-й пакет санкций

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она анонсировала 12-й пакет санкций против России.
"Урсула фон дер Лейен, находясь в поездке в Киеве, только что объявила о 12-м пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать Зеленского", — написал он.

По данным агентства Bloomberg, в перечень новых ограничений могут включить поставки химикатов, применяемых в военных целях технологий, обработанных металлов, товаров из алюминия, изделий для строительства и перевозок, сварочных аппаратов, а также лицензий на программное обеспечение. Кроме того, обсуждается запрет на импорт российских алмазов. Как сообщает издание, предполагается введение мер против попыток обхода санкций через третьи страны.

Политик обратил внимание, что предыдущие 11 пакетов нисколько не ослабили Россию, и негативно повлияли лишь на западные страны. Так, во Франции, например, резко выросли счета за электроэнергию и началась инфляция.
"Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!" — призвал Филиппо.
В среду президент Владимир Путин заявил, что иностранцы сами запутались в санкциях против России, а в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок. В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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