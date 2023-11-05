https://ria.ru/20231105/lukashenko-1907536389.html

Лукашенко заявил о скором начале производства белорусских самолетов

Лукашенко заявил о скором начале производства белорусских самолетов - РИА Новости, 05.11.2023

Лукашенко заявил о скором начале производства белорусских самолетов

Будет сделано всё, чтобы самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T08:33

2023-11-05T08:33

2023-11-05T08:33

в мире

белоруссия

ленинградская область

александр лукашенко

владимир путин

самолеты

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Будет сделано всё, чтобы самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба. Глава белорусского государства поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником (отмечается ежегодно в Белоруссии в первое воскресенье ноября) и 90-летием гражданской авиации республики. "Убежден, и впредь будет сделано все возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в республике воплотились в жизнь и самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо", - приводится в сообщении пресс-службы.В конце сентября президент Белоруссии сообщил, что провел разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, обсудил два проекта сотрудничества – по производству самолетов и по строительству железнодорожной ветки в направлении портов Ленинградской области.

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907308282.html

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в мире, белоруссия, ленинградская область, александр лукашенко, владимир путин, самолеты