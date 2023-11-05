https://ria.ru/20231105/konkurs-1907618774.html

К конкурсу "Большая перемена" присоединились пять миллионов участников

К конкурсу "Большая перемена" присоединились пять миллионов участников - РИА Новости, 05.11.2023

К конкурсу "Большая перемена" присоединились пять миллионов участников

Более 5 миллионов участников присоединились к конкурсу "Большая перемена", с каждым годом в нем принимает участие все больше и больше ребят, сообщил первый... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T19:30

2023-11-05T19:30

2023-11-05T19:30

общество

россия

сергей кириенко

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

артек

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 5 миллионов участников присоединились к конкурсу "Большая перемена", с каждым годом в нем принимает участие все больше и больше ребят, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Как сообщили организаторы конкурса, Кириенко принял участие в церемонии награждения победителей и призеров "Большой перемены" в Международном детском центре "Артек". "С каждым годом в "Большой перемене" принимают участие все больше и больше ребят. К конкурсу присоединились уже более 5 миллионов участников", - цитируют Кириенко организаторы. Он отметил, что в четвёртом сезоне конкурса изменилась система оценки и большую роль в ней играла командная работа. "Вы все уже победители, но очень важно, чтобы вы вышли из конкурса не только с дипломом и денежной наградой, но и с огромным количеством новых друзей, ведь по-настоящему серьезные задачи в одиночку не решаются. Они решаются командой людей. Главное — это люди!" - подчеркнул Кириенко. Победители "Большой перемены" среди старшеклассников получат до 1 миллиона рублей на образование, дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы и смогут отправиться в авторские туры по России от проекта "Больше, чем путешествие". Педагоги-наставники, подготовившие победителей и призеров конкурса, также получат призы.

https://ria.ru/20231105/vystavka-1907604066.html

https://ria.ru/20230408/kirienko-1863956457.html

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общество, россия, сергей кириенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), артек