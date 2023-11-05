https://ria.ru/20231105/karabakh-1907596521.html
Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей
Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей - РИА Новости, 05.11.2023
Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей
Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере 1 миллиона рублей от Российского фонда мира (РФМ), сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:45
2023-11-05T16:45
2023-11-05T21:40
ситуация в зоне карабахского конфликта
в мире
россия
нагорный карабах
азербайджан
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897629009_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_4070b098e3f592f25da2a04c6d7269af.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере 1 миллиона рублей от Российского фонда мира (РФМ), сообщил в своем Telegram-канале председатель правления РФМ, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере одного миллиона рублей от Российского фонда мира. Двадцатого сентября наши военнослужащие подверглись обстрелу и были убиты. Мы обязаны поддержать их семьи. Прошел месяц с момента трагедии, но мы не допустим, чтобы о ней забыли. Фонд мира под моим личным контролем будет продолжать помогать родным миротворцев", — написал Слуцкий.По мнению главы ЛДПР, Россия должна сделать все возможное, чтобы семьи героев не оставались наедине со своими трудностями. "Сохранение мира — безоговорочный подвиг. Наши доблестные бойцы выполняли долг, защищая мирное население, пытаясь предотвратить кровопролитие. Их подвиг не будет забыт. Вечная память", — заключил Слуцкий. Минобороны России сообщило 20 сентября, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принес президенту России Владимиру Путину извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военных России, он заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев, виновные понесут наказание.
https://ria.ru/20231024/mirotvortsy-1905045821.html
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897629009_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_21e967d27c92dcb1013104e9c4b21775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в зоне карабахского конфликта, в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан, леонид слуцкий (политик), владимир путин, ильхам алиев, лдпр, "российский фонд мира", общество
Ситуация в зоне карабахского конфликта, В мире, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Ильхам Алиев, ЛДПР, "Российский фонд мира", Общество
Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей
РФМ: семьи погибших в Карабахе миротворцев получат помощь в размере 1 млн рублей