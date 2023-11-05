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Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей - РИА Новости, 05.11.2023
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16:45 05.11.2023 (обновлено: 21:40 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/karabakh-1907596521.html
Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей
Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей - РИА Новости, 05.11.2023
Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей
Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере 1 миллиона рублей от Российского фонда мира (РФМ), сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:45
2023-11-05T21:40
ситуация в зоне карабахского конфликта
в мире
россия
нагорный карабах
азербайджан
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере 1 миллиона рублей от Российского фонда мира (РФМ), сообщил в своем Telegram-канале председатель правления РФМ, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. &quot;Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере одного миллиона рублей от Российского фонда мира. Двадцатого сентября наши военнослужащие подверглись обстрелу и были убиты. Мы обязаны поддержать их семьи. Прошел месяц с момента трагедии, но мы не допустим, чтобы о ней забыли. Фонд мира под моим личным контролем будет продолжать помогать родным миротворцев&quot;, — написал Слуцкий.По мнению главы ЛДПР, Россия должна сделать все возможное, чтобы семьи героев не оставались наедине со своими трудностями. "Сохранение мира — безоговорочный подвиг. Наши доблестные бойцы выполняли долг, защищая мирное население, пытаясь предотвратить кровопролитие. Их подвиг не будет забыт. Вечная память", — заключил Слуцкий. Минобороны России сообщило 20 сентября, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принес президенту России Владимиру Путину извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военных России, он заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев, виновные понесут наказание.
https://ria.ru/20231024/mirotvortsy-1905045821.html
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html
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нагорный карабах
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ситуация в зоне карабахского конфликта, в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан, леонид слуцкий (политик), владимир путин, ильхам алиев, лдпр, "российский фонд мира", общество
Ситуация в зоне карабахского конфликта, В мире, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Ильхам Алиев, ЛДПР, "Российский фонд мира", Общество
Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей

РФМ: семьи погибших в Карабахе миротворцев получат помощь в размере 1 млн рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере 1 миллиона рублей от Российского фонда мира (РФМ), сообщил в своем Telegram-канале председатель правления РФМ, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«

"Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере одного миллиона рублей от Российского фонда мира. Двадцатого сентября наши военнослужащие подверглись обстрелу и были убиты. Мы обязаны поддержать их семьи. Прошел месяц с момента трагедии, но мы не допустим, чтобы о ней забыли. Фонд мира под моим личным контролем будет продолжать помогать родным миротворцев", — написал Слуцкий.

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По мнению главы ЛДПР, Россия должна сделать все возможное, чтобы семьи героев не оставались наедине со своими трудностями.
"Сохранение мира — безоговорочный подвиг. Наши доблестные бойцы выполняли долг, защищая мирное население, пытаясь предотвратить кровопролитие. Их подвиг не будет забыт. Вечная память", — заключил Слуцкий.
Минобороны России сообщило 20 сентября, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принес президенту России Владимиру Путину извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военных России, он заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев, виновные понесут наказание.
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Ситуация в зоне карабахского конфликтаВ миреРоссияНагорный КарабахАзербайджанЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинИльхам АлиевЛДПР"Российский фонд мира"Общество
 
 
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