https://ria.ru/20231105/karabakh-1907596521.html

Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей

Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей - РИА Новости, 05.11.2023

Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей

Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере 1 миллиона рублей от Российского фонда мира (РФМ), сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T16:45

2023-11-05T16:45

2023-11-05T21:40

ситуация в зоне карабахского конфликта

в мире

россия

нагорный карабах

азербайджан

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

ильхам алиев

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере 1 миллиона рублей от Российского фонда мира (РФМ), сообщил в своем Telegram-канале председатель правления РФМ, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере одного миллиона рублей от Российского фонда мира. Двадцатого сентября наши военнослужащие подверглись обстрелу и были убиты. Мы обязаны поддержать их семьи. Прошел месяц с момента трагедии, но мы не допустим, чтобы о ней забыли. Фонд мира под моим личным контролем будет продолжать помогать родным миротворцев", — написал Слуцкий.По мнению главы ЛДПР, Россия должна сделать все возможное, чтобы семьи героев не оставались наедине со своими трудностями. "Сохранение мира — безоговорочный подвиг. Наши доблестные бойцы выполняли долг, защищая мирное население, пытаясь предотвратить кровопролитие. Их подвиг не будет забыт. Вечная память", — заключил Слуцкий. Минобороны России сообщило 20 сентября, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принес президенту России Владимиру Путину извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военных России, он заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев, виновные понесут наказание.

https://ria.ru/20231024/mirotvortsy-1905045821.html

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

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ситуация в зоне карабахского конфликта, в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан, леонид слуцкий (политик), владимир путин, ильхам алиев, лдпр, "российский фонд мира", общество