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Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.11.2023
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11:53 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/gd-1907560389.html
Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.11.2023
Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T11:53
2023-11-05T11:53
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. День военного разведчика отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю всех сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником. Военная разведка вносит значимый вклад в защиту национальных интересов и суверенитета России. Многое делает для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Володин. Спикер ГД отметил, что военные разведчики с честью исполняют свой долг, преданно служат Отечеству, проявляют мужество и героизм и эффективно решают самые сложные задачи. "Желаю успехов в службе, крепкого здоровья и всего наилучшего", - добавил Володин.
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россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Володин поздравил сотрудников и ветеранов военной разведки с праздником

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы.
День военного разведчика отмечается в России в воскресенье.
«
"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником. Военная разведка вносит значимый вклад в защиту национальных интересов и суверенитета России. Многое делает для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Володин.
Спикер ГД отметил, что военные разведчики с честью исполняют свой долг, преданно служат Отечеству, проявляют мужество и героизм и эффективно решают самые сложные задачи.
"Желаю успехов в службе, крепкого здоровья и всего наилучшего", - добавил Володин.
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