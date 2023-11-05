https://ria.ru/20231105/gd-1907560389.html

Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.11.2023

Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T11:53

2023-11-05T11:53

2023-11-05T11:53

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. День военного разведчика отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю всех сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником. Военная разведка вносит значимый вклад в защиту национальных интересов и суверенитета России. Многое делает для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Володин. Спикер ГД отметил, что военные разведчики с честью исполняют свой долг, преданно служат Отечеству, проявляют мужество и героизм и эффективно решают самые сложные задачи. "Желаю успехов в службе, крепкого здоровья и всего наилучшего", - добавил Володин.

https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907411213.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф