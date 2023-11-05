https://ria.ru/20231105/erdogan-1907582440.html

Эрдоган заявил, что смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит

Эрдоган заявил, что смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит - РИА Новости, 05.11.2023

Эрдоган заявил, что смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смена лидера в основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции ничего не изменит, обвинил... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:05

2023-11-05T15:05

2023-11-05T15:05

в мире

турция

эдирне (провинция)

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смена лидера в основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции ничего не изменит, обвинил их в поддержке террористов. У СНР сменился председатель, им стал Озгюр Озель, которому прежний глава партии Кемаль Кылычдароглу проиграл на внутрипартийном конгрессе. Семидесятичетырехлетний Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года. "Вчера состоялся съезд основной оппозиции. С кем попрощался господин Кемаль (Кылычдароглу)? Он сказал "до свидания" главе террористов в Эдирне… Они ничем не отличаются друг от друга. Они шли плечом к плечу с террористическими организациями", - заявил турецкий лидер, выступая в воскресенье в Ризе.

https://ria.ru/20231105/turtsiya-1907581870.html

турция

эдирне (провинция)

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в мире, турция, эдирне (провинция), кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году