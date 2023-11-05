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Эрдоган заявил, что смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит - РИА Новости, 05.11.2023
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15:05 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/erdogan-1907582440.html
Эрдоган заявил, что смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит
Эрдоган заявил, что смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит - РИА Новости, 05.11.2023
Эрдоган заявил, что смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смена лидера в основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции ничего не изменит, обвинил... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:05
2023-11-05T15:05
в мире
турция
эдирне (провинция)
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смена лидера в основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции ничего не изменит, обвинил их в поддержке террористов. У СНР сменился председатель, им стал Озгюр Озель, которому прежний глава партии Кемаль Кылычдароглу проиграл на внутрипартийном конгрессе. Семидесятичетырехлетний Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года. "Вчера состоялся съезд основной оппозиции. С кем попрощался господин Кемаль (Кылычдароглу)? Он сказал "до свидания" главе террористов в Эдирне… Они ничем не отличаются друг от друга. Они шли плечом к плечу с террористическими организациями", - заявил турецкий лидер, выступая в воскресенье в Ризе.
https://ria.ru/20231105/turtsiya-1907581870.html
турция
эдирне (провинция)
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в мире, турция, эдирне (провинция), кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Эдирне (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил, что смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит

Эрдоган: смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭкран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Стамбуле
Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смена лидера в основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции ничего не изменит, обвинил их в поддержке террористов.
У СНР сменился председатель, им стал Озгюр Озель, которому прежний глава партии Кемаль Кылычдароглу проиграл на внутрипартийном конгрессе. Семидесятичетырехлетний Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года.
«
"Вчера состоялся съезд основной оппозиции. С кем попрощался господин Кемаль (Кылычдароглу)? Он сказал "до свидания" главе террористов в Эдирне… Они ничем не отличаются друг от друга. Они шли плечом к плечу с террористическими организациями", - заявил турецкий лидер, выступая в воскресенье в Ризе.
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В миреТурцияЭдирне (провинция)Кемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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