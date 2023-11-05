https://ria.ru/20231105/energodar-1907591608.html
ВСУ целятся по многоквартирным домам в Энергодаре, заявил Ульянов
ВСУ целятся по многоквартирным домам в Энергодаре, заявил Ульянов - РИА Новости, 05.11.2023
ВСУ целятся по многоквартирным домам в Энергодаре, заявил Ульянов
Украинские войска продолжают атаки с использованием беспилотников по Энергодару, где проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей, целясь в первую... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:11
2023-11-05T16:11
2023-11-05T16:11
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михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
запорожская аэс
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска продолжают атаки с использованием беспилотников по Энергодару, где проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей, целясь в первую очередь по многоквартирным домам, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети X. "Украинские вооруженные силы продолжают атаки с беспилотниками на город Энергодар, где живут сотрудники ЗАЭС и члены их семей. Они в первую очередь выбирают своей целью многоквартирные дома. Последняя атака произошла в 10.30 четвертого ноября", - написал Ульянов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
ВСУ целятся по многоквартирным домам в Энергодаре, заявил Ульянов
Ульянов: ВСУ целятся по домам в Энергодаре, где живут сотрудники ЗАЭС с семьями