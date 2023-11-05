https://ria.ru/20231105/aeroport-1907572089.html

В Финляндии мужчина выломал двери в аэропорту и бегал по взлетному полю

В Финляндии мужчина выломал двери в аэропорту и бегал по взлетному полю - РИА Новости, 05.11.2023

В Финляндии мужчина выломал двери в аэропорту и бегал по взлетному полю

Мужчина в крупнейшем аэропорту Финляндии Хельсинки-Вантаа в субботу выломал двери и бегал по перрону между припаркованными самолетами, сообщает газета... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T13:45

2023-11-05T13:45

2023-11-05T13:45

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноя — РИА Новости. Мужчина в крупнейшем аэропорту Финляндии Хельсинки-Вантаа в субботу выломал двери и бегал по перрону между припаркованными самолетами, сообщает газета IltaLehti. "Мужчина проделал путь от аэровокзала до трапа самолета. По пути он сломал замки на двух дверях. Сотрудники аэропорта заметили бегущего по перрону мужчину и задержали его. На место происшествия была вызвана полиция, которая взяла мужчину под стражу",- сообщил изданию представитель полиции Рауно Ямся. Задержанному около 40 лет, при допросе он заявил о сильном желании попасть на взлётное поле. Мужчина подозревается в нанесении ущерба и создании угрозы безопасности движения при отягчающих обстоятельствах. Полиция считает этот случай исключительным. "В аэропорту приняты комплексные, четкие и хорошие меры безопасности. То, что он там оказался, - исключительная ситуация", - отметил Ямся. Аэропорт Хельсинки-Вантаа находится под управлением компании Finavia, крупнейший в Финляндии, принимает рейсы более 20 перевозчиков со всего мира, включая Lufthansa, Air France, JAL, Iberia, Turkish Airlines, SAS, Juneyao Airlines и другие. За первые девять месяцев 2023 года пассажиропоток составил 11,6 миллиона человек, увеличившись на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (9,4 миллиона).

https://ria.ru/20231105/politsiya-1907571281.html

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в мире, финляндия, lufthansa , air france, turkish airlines, происшествия