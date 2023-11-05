В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на "важную должность"
Министр Дудаев поздравил сына Кадырова Адама с назначением на "важную должность"
© Telegram-канал министра Чечни Ахмеда ДудаеваАдам Кадыров и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев
© Telegram-канал министра Чечни Ахмеда Дудаева
Адам Кадыров и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев
ГРОЗНЫЙ, 5 ноя – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил пятнадцатилетнего Адама Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, с назначением на "важную должность" в Службе безопасности главы Чечни.
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"От всей души поздравляю <...> Адама Кадырова с назначением на важную должность в Службе безопасности главы ЧР", — написал Дудаев в Telegram-канале.
Министр отметил, что Адам Кадыров проявил себя как смелый, отважный патриот и человек, который готов "заступаться за религию". "В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере", — добавил он.
Ряд чеченских чиновников также поздравили Адама Кадырова с назначением, однако никто из них не указал, о какой конкретно должности идет речь.
В октябре Адаму Кадырову присвоили звание героя Чечни, Рамзан Кадыров также сообщил, что ему вручат орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", 25 октября ему был вручен орден "Дуслык", вторая по значимости награда в Татарстане. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком Адама.