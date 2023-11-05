https://ria.ru/20231105/adam-1907518312.html

В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на "важную должность"

В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на "важную должность" - РИА Новости, 05.11.2023

В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на "важную должность"

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил пятнадцатилетнего Адама Кадырова, сына главы региона Рамзана... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T01:17

2023-11-05T01:17

2023-11-05T11:18

рамзан кадыров

ахмед дудаев

волгоград

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ГРОЗНЫЙ, 5 ноя – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил пятнадцатилетнего Адама Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, с назначением на "важную должность" в Службе безопасности главы Чечни. "От всей души поздравляю <...> Адама Кадырова с назначением на важную должность в Службе безопасности главы ЧР", — написал Дудаев в Telegram-канале.Министр отметил, что Адам Кадыров проявил себя как смелый, отважный патриот и человек, который готов "заступаться за религию". "В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере", — добавил он. Ряд чеченских чиновников также поздравили Адама Кадырова с назначением, однако никто из них не указал, о какой конкретно должности идет речь. В октябре Адаму Кадырову присвоили звание героя Чечни, Рамзан Кадыров также сообщил, что ему вручат орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", 25 октября ему был вручен орден "Дуслык", вторая по значимости награда в Татарстане. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком Адама.

https://ria.ru/20231025/kadyrov-1905118753.html

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рамзан кадыров, ахмед дудаев, волгоград