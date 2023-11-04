https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907356904.html
У побережья Курил произошло два землетрясения
У побережья Курил произошло два землетрясения - РИА Новости, 04.11.2023
У побережья Курил произошло два землетрясения
Второе за утро субботы землетрясение зафиксировали специалисты в Тихом океане у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T03:54
2023-11-04T03:54
2023-11-04T03:55
тихий океан
матуа
происшествия
елена семенова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Второе за утро субботы землетрясение зафиксировали специалисты в Тихом океане у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 4 ноября в 8.48 (0.48 мск), почти через три часа после первого магнитудой 5. Эпицентр находился в 131 километре юго-восточнее острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 59 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы агентства, сообщений об ощутимости сейсмособытия не поступало.
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тихий океан, матуа, происшествия, елена семенова, российская академия наук
Тихий океан, Матуа, Происшествия, Елена Семенова, Российская академия наук
У побережья Курил произошло два землетрясения
У побережья Курил зафиксировали второе за утро землетрясение магнитудой 4,7