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У побережья Курил произошло два землетрясения - РИА Новости, 04.11.2023
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03:54 04.11.2023 (обновлено: 03:55 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907356904.html
У побережья Курил произошло два землетрясения
У побережья Курил произошло два землетрясения - РИА Новости, 04.11.2023
У побережья Курил произошло два землетрясения
Второе за утро субботы землетрясение зафиксировали специалисты в Тихом океане у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T03:54
2023-11-04T03:55
тихий океан
матуа
происшествия
елена семенова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Второе за утро субботы землетрясение зафиксировали специалисты в Тихом океане у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 4 ноября в 8.48 (0.48 мск), почти через три часа после первого магнитудой 5. Эпицентр находился в 131 километре юго-восточнее острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 59 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы агентства, сообщений об ощутимости сейсмособытия не поступало.
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тихий океан
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тихий океан, матуа, происшествия, елена семенова, российская академия наук
Тихий океан, Матуа, Происшествия, Елена Семенова, Российская академия наук
У побережья Курил произошло два землетрясения

У побережья Курил зафиксировали второе за утро землетрясение магнитудой 4,7

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Второе за утро субботы землетрясение зафиксировали специалисты в Тихом океане у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 4 ноября в 8.48 (0.48 мск), почти через три часа после первого магнитудой 5. Эпицентр находился в 131 километре юго-восточнее острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 59 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Последствия землетрясения в Непале. 4 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54, сообщили СМИ
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По словам собеседницы агентства, сообщений об ощутимости сейсмособытия не поступало.
 
Тихий океанМатуаПроисшествияЕлена СеменоваРоссийская академия наук
 
 
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