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Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2023
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01:03 04.11.2023 (обновлено: 16:44 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907350290.html
Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ
Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2023
Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 37 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:03
2023-11-04T16:44
непал
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 37 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Сообщалось о 22 погибших и десятках пострадавших."Жертвами землетрясения в Непале стали 37 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231102/zemletryasenie-1907061171.html
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непал, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Непал, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ

AFP: число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 37

© AFP 2023 / PRAKASH MATHEMAПоследствия землетрясения в Непале. 4 ноября 2023
Последствия землетрясения в Непале. 4 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / PRAKASH MATHEMA
Последствия землетрясения в Непале. 4 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 37 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Сообщалось о 22 погибших и десятках пострадавших.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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2 ноября, 21:15
"Жертвами землетрясения в Непале стали 37 человек", - говорится в сообщении.
 
НепалВ миреЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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