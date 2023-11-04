https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907350290.html

Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ

Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2023

Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ

Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 37 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T01:03

2023-11-04T01:03

2023-11-04T16:44

непал

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 37 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Сообщалось о 22 погибших и десятках пострадавших."Жертвами землетрясения в Непале стали 37 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231102/zemletryasenie-1907061171.html

непал

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непал, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)