https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907350290.html
Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ
Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2023
Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 37 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:03
2023-11-04T01:03
2023-11-04T16:44
непал
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 37 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Сообщалось о 22 погибших и десятках пострадавших."Жертвами землетрясения в Непале стали 37 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231102/zemletryasenie-1907061171.html
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непал, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Непал, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число жертв землетрясения в Непале возросло до 37 человек, сообщили СМИ
AFP: число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 37