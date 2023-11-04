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СМИ: в результате землетрясения в Непале погибли не менее 22 человек - РИА Новости, 04.11.2023
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00:20 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907348685.html
СМИ: в результате землетрясения в Непале погибли не менее 22 человек
СМИ: в результате землетрясения в Непале погибли не менее 22 человек - РИА Новости, 04.11.2023
СМИ: в результате землетрясения в Непале погибли не менее 22 человек
По меньшей мере 22 человека погибли, десятки пострадали в результате землетрясения в Непале. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T00:20
2023-11-04T00:20
непал
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли, десятки пострадали в результате землетрясения в Непале. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в районе Непала. "По меньшей мере 22 человека погибли, и десятки получили ранения в результате землетрясения в непальских районах Джаяркот и Западный Рукум", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на чиновника.
https://ria.ru/20231103/zemletryasenie-1907144417.html
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непал, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире
Непал, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), В мире
СМИ: в результате землетрясения в Непале погибли не менее 22 человек

Reuters: жертвами землетрясения в Непале стали 22 человека, десятки пострадали

© AP Photo / Niranjan ShresthaМашины скорой помощи в Непале
Машины скорой помощи в Непале - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Машины скорой помощи в Непале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли, десятки пострадали в результате землетрясения в Непале.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в районе Непала.
Греция - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Землетрясение в Греции вызвало оползни
Вчера, 12:03
"По меньшей мере 22 человека погибли, и десятки получили ранения в результате землетрясения в непальских районах Джаяркот и Западный Рукум", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на чиновника.
 
НепалЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)В мире
 
 
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