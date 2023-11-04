https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907348685.html

СМИ: в результате землетрясения в Непале погибли не менее 22 человек

СМИ: в результате землетрясения в Непале погибли не менее 22 человек - РИА Новости, 04.11.2023

СМИ: в результате землетрясения в Непале погибли не менее 22 человек

По меньшей мере 22 человека погибли, десятки пострадали в результате землетрясения в Непале. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T00:20

2023-11-04T00:20

2023-11-04T00:20

непал

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли, десятки пострадали в результате землетрясения в Непале. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в районе Непала. "По меньшей мере 22 человека погибли, и десятки получили ранения в результате землетрясения в непальских районах Джаяркот и Западный Рукум", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на чиновника.

https://ria.ru/20231103/zemletryasenie-1907144417.html

непал

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непал, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире