https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907377183.html

"Нет альтернатив". В США сообщили, что Зеленскому придется отдать России

"Нет альтернатив". В США сообщили, что Зеленскому придется отдать России - РИА Новости, 04.11.2023

"Нет альтернатив". В США сообщили, что Зеленскому придется отдать России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться со сдачей территорий России в ходе мирных переговоров, заявил отставной американский подполковник... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:39

2023-11-04T09:39

2023-11-04T17:48

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться со сдачей территорий России в ходе мирных переговоров, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."Любителям Украины это не понравится. Нам придется каким-то образом договориться с Россией о прекращении боевых действий, а это означает то, что они смогут оставить себе территории. Американцы уже начинают с этим соглашаться", — утверждает эксперт.По его словам, украинские военные не смогут как-то повлиять на ситуацию на фронте, сколько бы денег и вооружения ни поставляли им США и другие союзники. На Западе уже начинают подталкивать Украину к идее того, что ради мира им придется отказаться от территорий."Зеленскому придется с этим смириться, поскольку альтернативы просто нет. Он не может изменить действительность, чтобы получить то, чего он хочет, поскольку условия просто этого не позволяют", — резюмировал Дэвис.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907369839.html

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политика, в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин