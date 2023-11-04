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"Нет альтернатив". В США сообщили, что Зеленскому придется отдать России - РИА Новости, 04.11.2023
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09:39 04.11.2023 (обновлено: 17:48 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907377183.html
"Нет альтернатив". В США сообщили, что Зеленскому придется отдать России
"Нет альтернатив". В США сообщили, что Зеленскому придется отдать России - РИА Новости, 04.11.2023
"Нет альтернатив". В США сообщили, что Зеленскому придется отдать России
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться со сдачей территорий России в ходе мирных переговоров, заявил отставной американский подполковник... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:39
2023-11-04T17:48
политика
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться со сдачей территорий России в ходе мирных переговоров, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.&quot;Любителям Украины это не понравится. Нам придется каким-то образом договориться с Россией о прекращении боевых действий, а это означает то, что они смогут оставить себе территории. Американцы уже начинают с этим соглашаться&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, украинские военные не смогут как-то повлиять на ситуацию на фронте, сколько бы денег и вооружения ни поставляли им США и другие союзники. На Западе уже начинают подталкивать Украину к идее того, что ради мира им придется отказаться от территорий.&quot;Зеленскому придется с этим смириться, поскольку альтернативы просто нет. Он не может изменить действительность, чтобы получить то, чего он хочет, поскольку условия просто этого не позволяют&quot;, — резюмировал Дэвис.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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политика, в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин
Политика, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Нет альтернатив". В США сообщили, что Зеленскому придется отдать России

Офицер Дэвис: Зеленскому придется смириться со сдачей территорий России

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться со сдачей территорий России в ходе мирных переговоров, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
«

"Любителям Украины это не понравится. Нам придется каким-то образом договориться с Россией о прекращении боевых действий, а это означает то, что они смогут оставить себе территории. Американцы уже начинают с этим соглашаться", — утверждает эксперт.

По его словам, украинские военные не смогут как-то повлиять на ситуацию на фронте, сколько бы денег и вооружения ни поставляли им США и другие союзники. На Западе уже начинают подталкивать Украину к идее того, что ради мира им придется отказаться от территорий.
«

"Зеленскому придется с этим смириться, поскольку альтернативы просто нет. Он не может изменить действительность, чтобы получить то, чего он хочет, поскольку условия просто этого не позволяют", — резюмировал Дэвис.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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