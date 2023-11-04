https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907358148.html
На Украине придумали позорное прозвище Зеленскому
На Украине придумали позорное прозвище Зеленскому - РИА Новости, 04.11.2023
На Украине придумали позорное прозвище Зеленскому
Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале назвал Владимира Зеленского карикатурным "Джокером", в способность... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T04:19
2023-11-04T04:19
2023-11-04T04:19
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале назвал Владимира Зеленского карикатурным "Джокером", в способность которого прийти к власти никто не верил."Мы его выбирали? Нет, я вообще за них не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он черный Джокер", — заявил Соскин.По его словам, Зеленский называет себя "слугой народа", хотя не имеет права даже призывать украинцев в армию, так как он не справился с возложенными задачами.Эксперт заявил, что все заверения Зеленского в успехе не основываются на действительности, так как контрнаступление провалилось, Украина больше не способна сбивать даже беспилотники, а Запад отказывает Киеву в дальнейшей помощи.Соскин призвал заключить перемирие как можно быстрее, так как, по его словам, украинский народ еще даже не понимает, что его ждет зимой.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907357020.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Украине придумали позорное прозвище Зеленскому
Бывший советник Кучмы назвал Зеленского "черным Джокером"