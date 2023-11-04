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На Украине придумали позорное прозвище Зеленскому - РИА Новости, 04.11.2023
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04:19 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907358148.html
На Украине придумали позорное прозвище Зеленскому
На Украине придумали позорное прозвище Зеленскому - РИА Новости, 04.11.2023
На Украине придумали позорное прозвище Зеленскому
Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале назвал Владимира Зеленского карикатурным "Джокером", в способность... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T04:19
2023-11-04T04:19
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале назвал Владимира Зеленского карикатурным "Джокером", в способность которого прийти к власти никто не верил."Мы его выбирали? Нет, я вообще за них не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он черный Джокер", — заявил Соскин.По его словам, Зеленский называет себя "слугой народа", хотя не имеет права даже призывать украинцев в армию, так как он не справился с возложенными задачами.Эксперт заявил, что все заверения Зеленского в успехе не основываются на действительности, так как контрнаступление провалилось, Украина больше не способна сбивать даже беспилотники, а Запад отказывает Киеву в дальнейшей помощи.Соскин призвал заключить перемирие как можно быстрее, так как, по его словам, украинский народ еще даже не понимает, что его ждет зимой.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907357020.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Украине придумали позорное прозвище Зеленскому

Бывший советник Кучмы назвал Зеленского "черным Джокером"

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале назвал Владимира Зеленского карикатурным "Джокером", в способность которого прийти к власти никто не верил.
"Мы его выбирали? Нет, я вообще за них не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он черный Джокер", — заявил Соскин.
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По его словам, Зеленский называет себя "слугой народа", хотя не имеет права даже призывать украинцев в армию, так как он не справился с возложенными задачами.
Эксперт заявил, что все заверения Зеленского в успехе не основываются на действительности, так как контрнаступление провалилось, Украина больше не способна сбивать даже беспилотники, а Запад отказывает Киеву в дальнейшей помощи.
Соскин призвал заключить перемирие как можно быстрее, так как, по его словам, украинский народ еще даже не понимает, что его ждет зимой.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
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