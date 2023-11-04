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В районе судостроительного завода в Керчи сработала ПВО - РИА Новости, 04.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 04.11.2023 (обновлено: 19:23 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/zavod-1907478111.html
В районе судостроительного завода в Керчи сработала ПВО
В районе судостроительного завода в Керчи сработала ПВО - РИА Новости, 04.11.2023
В районе судостроительного завода в Керчи сработала ПВО
Системы противовоздушной обороны сработали неподалеку от судостроительного завода в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:19
2023-11-04T19:23
специальная военная операция на украине
керчь
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сработали неподалеку от судостроительного завода в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. &quot;В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам Аксенова, никто не пострадал. Глава региона также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Ранее сегодня в 16:40 мск в Севастополе объявили воздушную тревогу, которая продлилась более полутора часов.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907428964.html
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РИА Новости
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4.7
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керчь, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Керчь, Сергей Аксенов (политик)
В районе судостроительного завода в Керчи сработала ПВО

Аксенов: у судостроительного завода в Керчи сработала ПВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сработали неподалеку от судостроительного завода в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«

"В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", — написал он в Telegram-канале.

По словам Аксенова, никто не пострадал. Глава региона также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее сегодня в 16:40 мск в Севастополе объявили воздушную тревогу, которая продлилась более полутора часов.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеКерчьСергей Аксенов (политик)
 
 
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