https://ria.ru/20231104/zavod-1907478111.html

В районе судостроительного завода в Керчи сработала ПВО

В районе судостроительного завода в Керчи сработала ПВО - РИА Новости, 04.11.2023

В районе судостроительного завода в Керчи сработала ПВО

Системы противовоздушной обороны сработали неподалеку от судостроительного завода в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:19

2023-11-04T18:19

2023-11-04T19:23

специальная военная операция на украине

керчь

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сработали неподалеку от судостроительного завода в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", — написал он в Telegram-канале.По словам Аксенова, никто не пострадал. Глава региона также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Ранее сегодня в 16:40 мск в Севастополе объявили воздушную тревогу, которая продлилась более полутора часов.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907428964.html

керчь

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керчь, сергей аксенов (политик)