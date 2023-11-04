https://ria.ru/20231104/vystavka-1907482843.html

Ростовская область представила свои достижения на выставке "Россия"

Ростовская область представила свои достижения на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Ростовская область представила свои достижения на выставке "Россия"

Ростовская область представила на выставке "Россия" в Москве свои достижения и интерактивные развлечения, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:45

2023-11-04T18:45

2023-11-04T18:57

ростовская область

технологии

ростовская область

москва

россия

владимир путин

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Ростовская область представила на выставке "Россия" в Москве свои достижения и интерактивные развлечения, сообщает правительство региона. "Ростовская область представила на форуме "Россия" успешные донские проекты, трудовые достижения, историю и завтрашний день региона. Выставка получилась технологичной, полной интерактивных развлечений, что рассчитано на интерес подрастающего поколения", - говорится в сообщении. Губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал на выставке в День народного единства. Он поздравил земляков с государственным праздником и нажал символическую кнопку, запустившую все интерактивные экспонаты ростовского стенда. "Сегодня в сердце нашей страны, столице, в городе Москве, здесь, на ВДНХ, открывается большой форум "Россия". Здесь представлены 89 регионов, крупнейшие российские компании, предприятия, федеральные ведомства. И здесь наглядно показано, как Россия динамично развивается, как движется вперед. Жители Ростовской области вносят свой достойный вклад в обеспечение национальной безопасности страны", - приводятся в сообщении слова губернатора. От отметил, что ростовчане продолжают трудиться, совершают трудовые подвиги, и это можно увидеть, посетив стенд Ростовской области на форуме "Россия". "На нём показаны не только достижения наших земляков за последние годы, но главное - будущие победы, которые сегодня закладываются и уже реализуются на территории Донского края. Убежден, что у нас есть возможность показать всей нашей стране, что такое Ростовская область", - добавил он. Глава региона подчеркнул, что на форуме наглядно видно, как страна в целом и каждый из 89 ее регионов решают задачу, поставленную президентом страны Владимиром Путиным, по достижению технологического суверенитета России. На стенде Ростовской области, согласно наблюдениям губернатора, особый интерес посетителей вызывают игровые экспонаты, в том числе виртуальная "Битва комбайнов", а также интерактивный "Красный конь". Будущее региона представлено на стенде проектом комплексного развития донской столицы "Новый Ростов".

https://ria.ru/20231011/sotrudnichestvo-1902111281.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, ростовская область, москва, россия, владимир путин, василий голубев