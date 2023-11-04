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Белгородский губернатор на выставке-форуме "Россия" вручил памятные медали - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
15:10 04.11.2023 (обновлено: 15:19 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907437978.html
Белгородский губернатор на выставке-форуме "Россия" вручил памятные медали
Белгородский губернатор на выставке-форуме "Россия" вручил памятные медали - РИА Новости, 04.11.2023
Белгородский губернатор на выставке-форуме "Россия" вручил памятные медали
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на открытии выставки-форума "Россия" вручил медали "В память 80-летия Прохоровского сражения", в числе... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:10
2023-11-04T15:19
выставка-форум "россия"
общество
белгородская область
прохоровский район
николай рыжков
вячеслав гладков
екатерина иванова (врач)
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БЕЛГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на открытии выставки-форума "Россия" вручил медали "В память 80-летия Прохоровского сражения", в числе награжденных экс-сенатор Николай Рыжков, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба. "На открытии выставки-форума "Россия" Вячеслав Гладков вручил медали "В память 80-летия Прохоровского сражения". Всего медаль получат 380 человек", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что памятные медали были вручены в День народного единства, среди награжденных были: Николай Рыжков, председатель попечительского совета "Прохоровское поле", Екатерина Иванова, фельдшер хирургического отделения, участница СВО, Максим Козлов, ветеран боевых действий, участник СВО. По данным пресс-службы правительства, губернатор вместе с Рыжковым, рассказали о планах по созданию нового крупного музейного комплекса в Прохоровском районе. Этот будущий памятник культуры будет посвящен трагедии, произошедшей в селе Гусёк-Погореловка в январе 1943 года, где фашисты заживо сожгли более 600 советских военнопленных и мирных жителей, подчеркнули в пресс-службе. "У нас есть предварительная договоренность с министерством культуры. Совместными усилиями мы сделаем очередной шаг в увековечивании памяти о людях, которые подвергались издевательствам во время Великой Отечественной войны. И вместе с вами через год-полтора будем присутствовать при открытии этого великолепного памятника на территории Прохоровского района", - сказал Гладков, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства. Николай Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет - с 2003 года. Его полномочия как сенатора были досрочно прекращены 25 сентября 2023 года.
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общество, белгородская область, прохоровский район, николай рыжков, вячеслав гладков, екатерина иванова (врач)
Выставка-форум "Россия", Общество, Белгородская область, Прохоровский район, Николай Рыжков, Вячеслав Гладков, Екатерина Иванова (врач)
Белгородский губернатор на выставке-форуме "Россия" вручил памятные медали

Белгородский губернатор вручил медали "В память 80-летия Прохоровского сражения"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на выставке-форуме "Россия"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на открытии выставки-форума "Россия" вручил медали "В память 80-летия Прохоровского сражения", в числе награжденных экс-сенатор Николай Рыжков, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.
«
"На открытии выставки-форума "Россия" Вячеслав Гладков вручил медали "В память 80-летия Прохоровского сражения". Всего медаль получат 380 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что памятные медали были вручены в День народного единства, среди награжденных были: Николай Рыжков, председатель попечительского совета "Прохоровское поле", Екатерина Иванова, фельдшер хирургического отделения, участница СВО, Максим Козлов, ветеран боевых действий, участник СВО.
По данным пресс-службы правительства, губернатор вместе с Рыжковым, рассказали о планах по созданию нового крупного музейного комплекса в Прохоровском районе. Этот будущий памятник культуры будет посвящен трагедии, произошедшей в селе Гусёк-Погореловка в январе 1943 года, где фашисты заживо сожгли более 600 советских военнопленных и мирных жителей, подчеркнули в пресс-службе.
«
"У нас есть предварительная договоренность с министерством культуры. Совместными усилиями мы сделаем очередной шаг в увековечивании памяти о людях, которые подвергались издевательствам во время Великой Отечественной войны. И вместе с вами через год-полтора будем присутствовать при открытии этого великолепного памятника на территории Прохоровского района", - сказал Гладков, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства.
Николай Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет - с 2003 года. Его полномочия как сенатора были досрочно прекращены 25 сентября 2023 года.
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