https://ria.ru/20231104/vystavka-1907435399.html
Чернышенко посетил выставку-форум "Россия"
Чернышенко посетил выставку-форум "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Чернышенко посетил выставку-форум "Россия"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко осмотрел павильон "Десятилетие науки и технологий" выставки-форума "Россия". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:58
2023-11-04T14:58
2023-11-04T15:08
выставка-форум "россия"
россия
дмитрий чернышенко
московский архитектурный институт
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко осмотрел павильон "Десятилетие науки и технологий" выставки-форума "Россия". Вице-премьеру показали залы павильона, посвященные различным научным разработкам, безопасности государства. Сам павильон состоит из 14 залов - "Наука. Начало", "Наука сегодня", "Наука. Вызовы", "Новые производственные технологии и материалы", "Медицина и качество жизни", "Сельское хозяйство", "Связанность территории", "Лаборатория", "Экология", "Энергетика", "Безопасность", "Лица науки. Образование будущего", "Вдохновение" и "Лица науки". Залы посвящены науке, разработкам в области медицины, безопасности государства, экологии, сельского хозяйства. Также вице-премьеру показали различные проекты Московского архитектурного института. Чернышенко открыл павильон "Почувствуй Россию", посвященный регионам страны. Вице-премьер пообщался с детьми в павильоне и объяснил участникам, зачем он пришел. "Объясню посетителям выставки, почему я приехал - мне поручили в правительстве курировать направление "Туризм", чему я очень рад и счастлив", - сказал зампред правительства. Он также посетил павильоны "Мир цифры" и "Спорт для каждого".
https://ria.ru/20231104/pavilon-1907414084.html
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907429414.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907424800_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_af013938ce98f3fbebb798f16cdf704f.jpg
Чернышенко осматривает павильон "Десятилетие науки и технологий" на выставке "Россия"
Павильон "Десятилетие науки и технологий", где представлены передовые достижения отечественной науки, открылся на выставке "Россия" на ВДНХ. Его осмотрел Чернышенко
2023-11-04T14:58
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий чернышенко, московский архитектурный институт
Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Чернышенко, Московский архитектурный институт
Чернышенко посетил выставку-форум "Россия"
Чернышенко осмотрел павильон "Десятилетие науки и технологий" выставки "Россия"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко осмотрел павильон "Десятилетие науки и технологий" выставки-форума "Россия".
Вице-премьеру показали залы павильона, посвященные различным научным разработкам, безопасности государства.
Сам павильон состоит из 14 залов - "Наука. Начало", "Наука сегодня", "Наука. Вызовы", "Новые производственные технологии и материалы", "Медицина и качество жизни", "Сельское хозяйство", "Связанность территории", "Лаборатория", "Экология", "Энергетика", "Безопасность", "Лица науки. Образование будущего", "Вдохновение" и "Лица науки".
Залы посвящены науке, разработкам в области медицины, безопасности государства, экологии, сельского хозяйства.
На выставке "Россия" открылся павильон "Десятилетие науки и технологий"
Также вице-премьеру показали различные проекты Московского архитектурного института
.
Чернышенко открыл павильон "Почувствуй Россию", посвященный регионам страны. Вице-премьер пообщался с детьми в павильоне и объяснил участникам, зачем он пришел.
«
"Объясню посетителям выставки, почему я приехал - мне поручили в правительстве курировать направление "Туризм", чему я очень рад и счастлив", - сказал зампред правительства.
Он также посетил павильоны "Мир цифры" и "Спорт для каждого".
На выставке-форуме "Россия" пройдут Дни Москвы