https://ria.ru/20231104/vystavka-1907435399.html

Чернышенко посетил выставку-форум "Россия"

Чернышенко посетил выставку-форум "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Чернышенко посетил выставку-форум "Россия"

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко осмотрел павильон "Десятилетие науки и технологий" выставки-форума "Россия". РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:58

2023-11-04T14:58

2023-11-04T15:08

выставка-форум "россия"

россия

дмитрий чернышенко

московский архитектурный институт

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко осмотрел павильон "Десятилетие науки и технологий" выставки-форума "Россия". Вице-премьеру показали залы павильона, посвященные различным научным разработкам, безопасности государства. Сам павильон состоит из 14 залов - "Наука. Начало", "Наука сегодня", "Наука. Вызовы", "Новые производственные технологии и материалы", "Медицина и качество жизни", "Сельское хозяйство", "Связанность территории", "Лаборатория", "Экология", "Энергетика", "Безопасность", "Лица науки. Образование будущего", "Вдохновение" и "Лица науки". Залы посвящены науке, разработкам в области медицины, безопасности государства, экологии, сельского хозяйства. Также вице-премьеру показали различные проекты Московского архитектурного института. Чернышенко открыл павильон "Почувствуй Россию", посвященный регионам страны. Вице-премьер пообщался с детьми в павильоне и объяснил участникам, зачем он пришел. "Объясню посетителям выставки, почему я приехал - мне поручили в правительстве курировать направление "Туризм", чему я очень рад и счастлив", - сказал зампред правительства. Он также посетил павильоны "Мир цифры" и "Спорт для каждого".

https://ria.ru/20231104/pavilon-1907414084.html

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907429414.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Чернышенко осматривает павильон "Десятилетие науки и технологий" на выставке "Россия" Павильон "Десятилетие науки и технологий", где представлены передовые достижения отечественной науки, открылся на выставке "Россия" на ВДНХ. Его осмотрел Чернышенко 2023-11-04T14:58 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий чернышенко, московский архитектурный институт