https://ria.ru/20231104/vystavka-1907429414.html

На выставке-форуме "Россия" пройдут Дни Москвы

На выставке-форуме "Россия" пройдут Дни Москвы - РИА Новости, 04.11.2023

На выставке-форуме "Россия" пройдут Дни Москвы

Дни Москвы пройдут на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 4 и 5 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:23

2023-11-04T14:23

2023-11-04T14:23

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Дни Москвы пройдут на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 4 и 5 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия", посвященная главным достижениям страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, транспорте и строительстве. В течение нескольких месяцев каждый регион презентует свои успехи в различных сферах. Первыми пройдут Дни Москвы — 4 и 5 ноября", - говорится в сообщении. Уточняется, что центральная экспозиция павильона №75 рассказывает о прошлом, настоящем и будущем столицы. Среди направлений и тем комфортная городская среда, инновационное развитие и предпринимательство, молодежная политика и образование, транспортный каркас, умный город, промышленность, цифровизация и другие. "Центральной частью программы, посвященной столице, стали цифровое шоу и театрализованное представление "Окна Москвы". Их дополняют танцевальный мастер-класс, модный показ и выступления музыкантов", - добавляется в сообщении. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", москва