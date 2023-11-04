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Набиуллина ответила на вопрос о выплате пенсий и зарплат в цифровых рублях - РИА Новости, 04.11.2023
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13:27 04.11.2023 (обновлено: 13:35 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/vyplaty-1907415793.html
Набиуллина ответила на вопрос о выплате пенсий и зарплат в цифровых рублях
Набиуллина ответила на вопрос о выплате пенсий и зарплат в цифровых рублях - РИА Новости, 04.11.2023
Набиуллина ответила на вопрос о выплате пенсий и зарплат в цифровых рублях
Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях в России будет добровольной, каждый сам сможет выбирать, как получать эти выплаты, пообещала глава ЦБ... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:27
2023-11-04T13:35
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях в России будет добровольной, каждый сам сможет выбирать, как получать эти выплаты, пообещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Конечно, добровольно, только добровольно. Это наша позиция", - ответила она на вопрос, как будут выплачиваться пенсии и зарплаты в цифровом рубле.Глава Банка России провела параллели с переводом выплаты пенсий в стране на карту "Мир", напомнив, что тогда у людей также был выбор – получать ее наличными на почте или на счет."Речь шла только о том, что если вы перечисляете ее на карточный счет, на карту, то это надо делать на российскую карту, а не на Visa или Mastercard. Но у человека был выбор. Я считаю, что выбор должен остаться и здесь – наличными, безналичными, в цифровых рублях – в любых операциях, при переводе заработных плат, пенсий и стипендий", - заключила Набиуллина.Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа начался пилот с реальными цифровыми рублями.
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Набиуллина ответила на вопрос о выплате пенсий и зарплат в цифровых рублях

Набиуллина: выплаты пенсий и зарплат в цифровых рублях будут добровольными

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях в России будет добровольной, каждый сам сможет выбирать, как получать эти выплаты, пообещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Конечно, добровольно, только добровольно. Это наша позиция", - ответила она на вопрос, как будут выплачиваться пенсии и зарплаты в цифровом рубле.
Глава Банка России провела параллели с переводом выплаты пенсий в стране на карту "Мир", напомнив, что тогда у людей также был выбор – получать ее наличными на почте или на счет.
"Речь шла только о том, что если вы перечисляете ее на карточный счет, на карту, то это надо делать на российскую карту, а не на Visa или Mastercard. Но у человека был выбор. Я считаю, что выбор должен остаться и здесь – наличными, безналичными, в цифровых рублях – в любых операциях, при переводе заработных плат, пенсий и стипендий", - заключила Набиуллина.
Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа начался пилот с реальными цифровыми рублями.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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