https://ria.ru/20231104/vybor-1907370587.html

В США заявили о расколе среди демократов из-за конфликта в Газе

В США заявили о расколе среди демократов из-за конфликта в Газе - РИА Новости, 04.11.2023

В США заявили о расколе среди демократов из-за конфликта в Газе

Атаки палестинского движения ХАМАС и последовавшая за этим реакция Израиля внесли раскол в Демократическую партию США, поставив президента страны Джо Байдена... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:05

2023-11-04T09:05

2023-11-04T09:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сша

ричард блэк

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Атаки палестинского движения ХАМАС и последовавшая за этим реакция Израиля внесли раскол в Демократическую партию США, поставив президента страны Джо Байдена перед непростой дилеммой, заявил РИА Новости бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк. "Насилие в секторе Газа раскололо Демократическую партию США, поставив Джо Байдена перед неприятной дилеммой", - сказал Блэк, комментируя нынешние события на Ближнем Востоке. Он пояснил, что взносы представителей еврейского сообщества составляют "более половины всех пожертвований Демократической партии США", и если Байден не одобрит неограниченное нанесение ударов Израиля по сектору Газа, то лишится необходимых средств для своей избирательной кампании. При этом, добавляет Блэк, большинство граждан США уверены в том, что Израиль имел право дать ответ на атаки ХАМАС. Ключевым вопросом в данной связи Блэк считает то, насколько далеко позволено зайти Израилю в своем ответе. "Американцы обеспокоены тем, что ответ Израиля стал чрезмерным, даже если первоначально некоторая свобода в таком подавлении была оправдана. На текущей неделе в результате одного удара погибли 400 палестинцев, что еще больше ослабило поддержку в отношении израильского наступления", - обратил внимание экс-сенатор США. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231104/bayden-1907367546.html

https://ria.ru/20231104/gumpauza-1907353240.html

https://ria.ru/20231104/zalozhniki-1907354050.html

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сша, ричард блэк, джо байден