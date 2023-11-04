https://ria.ru/20231104/vsu-1907502844.html

"Их тьма". Солдат ВСУ передал тайное послание после слов Залужного о России

"Их тьма". Солдат ВСУ передал тайное послание после слов Залужного о России - РИА Новости, 05.11.2023

"Их тьма". Солдат ВСУ передал тайное послание после слов Залужного о России

Офицер ВСУ, пожелавший остаться неизвестным, заявил журналистам CNN об огромном превосходстве российской армии на передовой. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-04T21:55

2023-11-04T21:55

2023-11-05T05:43

политика

россия

валерий залужный

вооруженные силы украины

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Офицер ВСУ, пожелавший остаться неизвестным, заявил журналистам CNN об огромном превосходстве российской армии на передовой.Заместитель командира артиллерийской части, расположенной под Артемовском, заявил на условиях анонимности, что главком украинской армии Валерий Залужный писал в статье The Economist очевидные для всех солдат вещи — у России колоссальное преимущество перед ВСУ."Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество ствольной артиллерии", — поделился офицер.По его словам, сейчас разница заметна особенно сильно, поскольку украинцам поставляют все меньше и меньше боеприпасов.Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.

https://ria.ru/20231104/vsu-1907453882.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина, киев