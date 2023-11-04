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"Их тьма". Солдат ВСУ передал тайное послание после слов Залужного о России - РИА Новости, 05.11.2023
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21:55 04.11.2023 (обновлено: 05:43 05.11.2023)
https://ria.ru/20231104/vsu-1907502844.html
"Их тьма". Солдат ВСУ передал тайное послание после слов Залужного о России
"Их тьма". Солдат ВСУ передал тайное послание после слов Залужного о России - РИА Новости, 05.11.2023
"Их тьма". Солдат ВСУ передал тайное послание после слов Залужного о России
Офицер ВСУ, пожелавший остаться неизвестным, заявил журналистам CNN об огромном превосходстве российской армии на передовой. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-04T21:55
2023-11-05T05:43
политика
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Офицер ВСУ, пожелавший остаться неизвестным, заявил журналистам CNN об огромном превосходстве российской армии на передовой.Заместитель командира артиллерийской части, расположенной под Артемовском, заявил на условиях анонимности, что главком украинской армии Валерий Залужный писал в статье The Economist очевидные для всех солдат вещи — у России колоссальное преимущество перед ВСУ."Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество ствольной артиллерии", — поделился офицер.По его словам, сейчас разница заметна особенно сильно, поскольку украинцам поставляют все меньше и меньше боеприпасов.Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
https://ria.ru/20231104/vsu-1907453882.html
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политика, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина, киев
Политика, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
"Их тьма". Солдат ВСУ передал тайное послание после слов Залужного о России

CNN: в ВСУ пожаловались на огромное превосходство россиян после статьи Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Офицер ВСУ, пожелавший остаться неизвестным, заявил журналистам CNN об огромном превосходстве российской армии на передовой.
Заместитель командира артиллерийской части, расположенной под Артемовском, заявил на условиях анонимности, что главком украинской армии Валерий Залужный писал в статье The Economist очевидные для всех солдат вещи — у России колоссальное преимущество перед ВСУ.
«
"Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество ствольной артиллерии", — поделился офицер.
По его словам, сейчас разница заметна особенно сильно, поскольку украинцам поставляют все меньше и меньше боеприпасов.
Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
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