https://ria.ru/20231104/vsu-1907453882.html

"Не понимаю, что произошло". Генерала ВСУ удивил новый указ Зеленского

"Не понимаю, что произошло". Генерала ВСУ удивил новый указ Зеленского - РИА Новости, 04.11.2023

"Не понимаю, что произошло". Генерала ВСУ удивил новый указ Зеленского

Командующий Силами специальных операций (ССО) ВСУ генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что не понимает, за что президент Украины Владимир Зеленский уволил его,... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:20

2023-11-04T16:20

2023-11-04T16:20

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Командующий Силами специальных операций (ССО) ВСУ генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что не понимает, за что президент Украины Владимир Зеленский уволил его, пишет газета "Страна.ua"."Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим (Валерием Залужным. — Прим. ред.), который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", — сказал отставной военачальник.Ранее Зеленский назначил на должность руководителя ССО Сергея Лупанчука. Другим указом он уволил Хоренко, который будет работать в Главном управлении разведки.В октябре президент Украины также снял с должности командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, который занимал эту должность с 15 мая 2022 года. Вместо него руководить территориальной обороной назначили генерал-майора Анатолия Баргилевича.Кадровые перестановки в украинской армии начались после череды серьезных поражений на фронте. Летне-осеннее наступление ВСУ потерпело неудачу, столкнувшись со сложными фортификационными сооружениями и правильно организованной обороной российской армии. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907241338.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины