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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 04.11.2023
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14:18 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/vsu-1907428477.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 04.11.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:18
2023-11-04T14:18
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области. "Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка и Григоровка Донецкой народной республики, а также нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. "Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777 производства США и две боевые машины РСЗО "Град", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231104/kontrnastuplenie-1907406321.html
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области.
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"Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка и Григоровка Донецкой народной республики, а также нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества.
"Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777 производства США и две боевые машины РСЗО "Град", - уточнили в Минобороны.
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