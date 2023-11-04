Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 человек
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка и Григоровка Донецкой народной республики, а также нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества.
"Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777 производства США и две боевые машины РСЗО "Град", - уточнили в Минобороны.