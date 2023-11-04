https://ria.ru/20231104/vsu-1907428477.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 04.11.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:18

2023-11-04T14:18

2023-11-04T14:18

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области. "Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка и Григоровка Донецкой народной республики, а также нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. "Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777 производства США и две боевые машины РСЗО "Град", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231104/kontrnastuplenie-1907406321.html

https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины