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В Израиле заявили, что не заинтересованы в войне на северной границе - РИА Новости, 04.11.2023
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21:31 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/voyna-1907501207.html
В Израиле заявили, что не заинтересованы в войне на северной границе
В Израиле заявили, что не заинтересованы в войне на северной границе - РИА Новости, 04.11.2023
В Израиле заявили, что не заинтересованы в войне на северной границе
Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль не заинтересован в войне на своей северной границе, однако готов к защите от движения "Хезболлах". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T21:31
2023-11-04T21:31
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль не заинтересован в войне на своей северной границе, однако готов к защите от движения "Хезболлах". "Мы защищаем нашу северную границу и проводим операции в Газе - это наши приоритеты. Мы не заинтересованы в войне на нашей северной границе, но мы готовы к любой (возможной) миссии. Военно-воздушные силы Израиля сохраняют свои возможности (для защиты) севера от "Хезболлах", - заявил Галлант после посещения северной границы Израиля и проведения оценки ситуации в командном центре 146-й дивизии ЦАХАЛ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/raketa-1907488084.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что не заинтересованы в войне на северной границе

Глава МО Израиля: страна не заинтересована в войне на северной границе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Минобороны Израиля в Тель Авиве
Здание Минобороны Израиля в Тель Авиве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Минобороны Израиля в Тель Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль не заинтересован в войне на своей северной границе, однако готов к защите от движения "Хезболлах".
«
"Мы защищаем нашу северную границу и проводим операции в Газе - это наши приоритеты. Мы не заинтересованы в войне на нашей северной границе, но мы готовы к любой (возможной) миссии. Военно-воздушные силы Израиля сохраняют свои возможности (для защиты) севера от "Хезболлах", - заявил Галлант после посещения северной границы Израиля и проведения оценки ситуации в командном центре 146-й дивизии ЦАХАЛ.
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
СМИ узнали о запуске "Хезболлой" по Израилю новой мощной ракеты
Вчера, 19:25
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Израиль разрешит эвакуацию жителей севера Газы на юг
Вчера, 13:46
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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