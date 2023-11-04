https://ria.ru/20231104/vodorod-1907475496.html

Новак сообщил о планах увеличить долю России в мировом экспорте водорода

Новак сообщил о планах увеличить долю России в мировом экспорте водорода - РИА Новости, 04.11.2023

Новак сообщил о планах увеличить долю России в мировом экспорте водорода

Россия планирует увеличить свою долю в мировом экспорте водорода до 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:01

2023-11-04T18:01

2023-11-04T18:01

экономика

россия

александр новак

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия планирует увеличить свою долю в мировом экспорте водорода до 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Поставлена задача достичь в мировом экспорте водорода 20%. Сегодня по экспорту эта отрасль практически не развита, в основном водород потребляется внутри страны нефтеперерабатывающими и нефтегазохимическими предприятиями, но в будущем он будет использоваться всё больше и больше в транспортных средствах", - сказал Новак в своем выступлении на просветительском марафоне общества "Знание". Также он рассказал и о других перспективных отраслях энергетики. По словам Новака, Россия на сегодня занимает 8% мирового производства СПГ, стоит задача нарастить долю до 20%. "Потребление СПГ в мире растет более высокими темпами, чем на трубопроводный газ, потому что каждый имеет возможность построить регазификационный терминал", - отметил он. Что касается атомной отрасли, то развиваются не только крупные мощные блоки, но и малая генерация, которая позволит обеспечивать энергоснабжение удаленных поселков, подчеркнул вице-премьер.

https://ria.ru/20231102/vodorod-1906944941.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, александр новак, выставка-форум "россия"