Рейтинг@Mail.ru
Новак сообщил о планах увеличить долю России в мировом экспорте водорода - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/vodorod-1907475496.html
Новак сообщил о планах увеличить долю России в мировом экспорте водорода
Новак сообщил о планах увеличить долю России в мировом экспорте водорода - РИА Новости, 04.11.2023
Новак сообщил о планах увеличить долю России в мировом экспорте водорода
Россия планирует увеличить свою долю в мировом экспорте водорода до 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:01
2023-11-04T18:01
экономика
россия
александр новак
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907472024_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0c130254a474f9c75d935a417033e58.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия планирует увеличить свою долю в мировом экспорте водорода до 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Поставлена задача достичь в мировом экспорте водорода 20%. Сегодня по экспорту эта отрасль практически не развита, в основном водород потребляется внутри страны нефтеперерабатывающими и нефтегазохимическими предприятиями, но в будущем он будет использоваться всё больше и больше в транспортных средствах", - сказал Новак в своем выступлении на просветительском марафоне общества "Знание". Также он рассказал и о других перспективных отраслях энергетики. По словам Новака, Россия на сегодня занимает 8% мирового производства СПГ, стоит задача нарастить долю до 20%. "Потребление СПГ в мире растет более высокими темпами, чем на трубопроводный газ, потому что каждый имеет возможность построить регазификационный терминал", - отметил он. Что касается атомной отрасли, то развиваются не только крупные мощные блоки, но и малая генерация, которая позволит обеспечивать энергоснабжение удаленных поселков, подчеркнул вице-премьер.
https://ria.ru/20231102/vodorod-1906944941.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907472024_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_90ab7f378975b50409899afbb24ef4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, выставка-форум "россия"
Экономика, Россия, Александр Новак, Выставка-форум "Россия"
Новак сообщил о планах увеличить долю России в мировом экспорте водорода

Новая: Россия планирует увеличить долю в мировом экспорте водорода до 20%

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия планирует увеличить свою долю в мировом экспорте водорода до 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Поставлена задача достичь в мировом экспорте водорода 20%. Сегодня по экспорту эта отрасль практически не развита, в основном водород потребляется внутри страны нефтеперерабатывающими и нефтегазохимическими предприятиями, но в будущем он будет использоваться всё больше и больше в транспортных средствах", - сказал Новак в своем выступлении на просветительском марафоне общества "Знание".
Также он рассказал и о других перспективных отраслях энергетики. По словам Новака, Россия на сегодня занимает 8% мирового производства СПГ, стоит задача нарастить долю до 20%.
«
"Потребление СПГ в мире растет более высокими темпами, чем на трубопроводный газ, потому что каждый имеет возможность построить регазификационный терминал", - отметил он.
Стенд, посвященный водородной энергетике - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Россия может начать экспорт водорода через пять лет
2 ноября, 14:15
Что касается атомной отрасли, то развиваются не только крупные мощные блоки, но и малая генерация, которая позволит обеспечивать энергоснабжение удаленных поселков, подчеркнул вице-премьер.
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала