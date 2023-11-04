https://ria.ru/20231104/vino-1907481122.html

В винном павильоне на выставке "Россия" представили более 500 вин

В винном павильоне на выставке "Россия" представили более 500 вин - РИА Новости, 04.11.2023

В винном павильоне на выставке "Россия" представили более 500 вин

Более 500 вин представлены в павильоне "Главвино", который открылся в субботу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, убедился корреспондент РИА Новости в кулуарах РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:41

2023-11-04T18:41

2023-11-04T18:41

выставка-форум "россия"

виктория абрамченко

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 500 вин представлены в павильоне "Главвино", который открылся в субботу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, убедился корреспондент РИА Новости в кулуарах мероприятия. На площадке представлено вино различных российских производителей. Как убедился корреспондент, посетители могут продегустировать и купить вино, а также поучаствовать в викторине и получить приз. Каждую пятницу, субботу и воскресенье на площадке проходят дегустации по 45 минут, которые посещают по 40 человек в день. По билету стоимостью в 200 рублей можно попробовать пять видов вина и закуски. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко на выставке "Россия" на ВДНХ открыла экспозицию "Есть свое!", посвященную развитию отечественного АПК. Выставка "Россия", начавшая свою работу в День народного единства, презентует главные достижения страны во всех отраслях, ее участники - все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктория абрамченко, выставка-форум "россия", вднх