https://ria.ru/20231104/vanna-1907459357.html
Воронежцы понесут ответственность за катание в ванне, привязанной к машине
Воронежцы понесут ответственность за катание в ванне, привязанной к машине - РИА Новости, 04.11.2023
Воронежцы понесут ответственность за катание в ванне, привязанной к машине
Полиция нашла и привлекла к ответственности молодых людей, которые устроили в центре Воронежа катание в ванне, привязанной к машине, сообщает в субботу ГУМВД по РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:40
2023-11-04T16:40
2023-11-04T17:39
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Полиция нашла и привлекла к ответственности молодых людей, которые устроили в центре Воронежа катание в ванне, привязанной к машине, сообщает в субботу ГУМВД по региону. Как отмечает полиция, видео, запечатлевшее то, как молодые люди едут в привязанной к машине ванне по улице Ильича, появилось в соцсетях. "Инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя автомобиля "Хонда Аккорд", который 3 ноября текущего года в 20 часов 45 минут в Воронеже перевозил в качестве прицепа ванную с пассажирами", - говорится в сообщении. По данным полиции, водителем машины, к которой была привязана ванна, оказался 21-летний житель Новоусманского района Воронежской области. "Автомобилист привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля и части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ за движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств", - информирует ГУМВД. К административной ответственности также привлечен и пассажир, 25-летний житель Новоусманского района.
https://ria.ru/20231102/vymogatelstvo-1907010197.html
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происшествия, авто, новоусманский район, воронеж, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Новоусманский район, Воронеж, ГИБДД МВД РФ, Россия
Воронежцы понесут ответственность за катание в ванне, привязанной к машине
Воронежцев привлекли к ответственности за катание в привязанной к машине ванне