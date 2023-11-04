https://ria.ru/20231104/vanna-1907459357.html

Воронежцы понесут ответственность за катание в ванне, привязанной к машине

Воронежцы понесут ответственность за катание в ванне, привязанной к машине - РИА Новости, 04.11.2023

Воронежцы понесут ответственность за катание в ванне, привязанной к машине

Полиция нашла и привлекла к ответственности молодых людей, которые устроили в центре Воронежа катание в ванне, привязанной к машине, сообщает в субботу ГУМВД по РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:40

2023-11-04T16:40

2023-11-04T17:39

происшествия

авто

новоусманский район

воронеж

гибдд мвд рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907471648_0:357:1286:1080_1920x0_80_0_0_f5102ce11660dfc7d039d3a5725cd2d0.jpg

ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Полиция нашла и привлекла к ответственности молодых людей, которые устроили в центре Воронежа катание в ванне, привязанной к машине, сообщает в субботу ГУМВД по региону. Как отмечает полиция, видео, запечатлевшее то, как молодые люди едут в привязанной к машине ванне по улице Ильича, появилось в соцсетях. "Инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя автомобиля "Хонда Аккорд", который 3 ноября текущего года в 20 часов 45 минут в Воронеже перевозил в качестве прицепа ванную с пассажирами", - говорится в сообщении. По данным полиции, водителем машины, к которой была привязана ванна, оказался 21-летний житель Новоусманского района Воронежской области. "Автомобилист привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля и части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ за движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств", - информирует ГУМВД. К административной ответственности также привлечен и пассажир, 25-летний житель Новоусманского района.

https://ria.ru/20231102/vymogatelstvo-1907010197.html

https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906988994.html

новоусманский район

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, новоусманский район, воронеж, гибдд мвд рф, россия