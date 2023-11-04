https://ria.ru/20231104/valyuta-1907398333.html

Силуанов дал прогнозы по курсу рубля

Силуанов дал прогнозы по курсу рубля - РИА Новости, 04.11.2023

Силуанов дал прогнозы по курсу рубля

Курс рубля будет находиться около текущего уровня, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:39

2023-11-04T11:39

2023-11-04T14:58

экономика

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Курс рубля будет находиться около текущего уровня, заявил министр финансов Антон Силуанов."То, что было принято по ужесточению контроля, сыграло свою роль, и мы видим, что сейчас курс стабилизировался", — отметил он.На лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" на выставке "Россия" он напомнил, что власти приняли меры по контролю за возвратом валютной выручки экспортерами.Официальный курс доллара в субботу, по данным ЦБ, — 93,0351 рубля.Курс доллара после стабилизации в апреле — мае около уровня 80 рублей резко пошел вверх с началом лета. В итоге за лето и первый месяц осени доллар подскочил на 16,87 рубля (плюс 20,8 процента). После двух волн, итогом которых был рост курса — сначала до 101,75 рубля (14 августа), а затем до 102,35 рубля (9 октября), — власти предприняли ряд мер.В частности, ЦБ повысил ключевую ставку до 15 процентов годовых, а президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.

https://ria.ru/20231031/yuan-1906375815.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), россия