https://ria.ru/20231104/valyuta-1907398333.html
Силуанов дал прогнозы по курсу рубля
Силуанов дал прогнозы по курсу рубля - РИА Новости, 04.11.2023
Силуанов дал прогнозы по курсу рубля
Курс рубля будет находиться около текущего уровня, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:39
2023-11-04T11:39
2023-11-04T14:58
экономика
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Курс рубля будет находиться около текущего уровня, заявил министр финансов Антон Силуанов."То, что было принято по ужесточению контроля, сыграло свою роль, и мы видим, что сейчас курс стабилизировался", — отметил он.На лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" на выставке "Россия" он напомнил, что власти приняли меры по контролю за возвратом валютной выручки экспортерами.Официальный курс доллара в субботу, по данным ЦБ, — 93,0351 рубля.Курс доллара после стабилизации в апреле — мае около уровня 80 рублей резко пошел вверх с началом лета. В итоге за лето и первый месяц осени доллар подскочил на 16,87 рубля (плюс 20,8 процента). После двух волн, итогом которых был рост курса — сначала до 101,75 рубля (14 августа), а затем до 102,35 рубля (9 октября), — власти предприняли ряд мер.В частности, ЦБ повысил ключевую ставку до 15 процентов годовых, а президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Силуанов дал прогнозы по курсу рубля
Силуанов: введенные валютные меры сыграли свою роль в стабилизации курса рубля
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Курс рубля будет находиться около текущего уровня, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«
"То, что было принято по ужесточению контроля, сыграло свою роль, и мы видим, что сейчас курс стабилизировался", — отметил он.
На лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" на выставке "Россия" он напомнил, что власти приняли меры по контролю за возвратом валютной выручки экспортерами.
Официальный курс доллара в субботу, по данным ЦБ, — 93,0351 рубля.
Курс доллара после стабилизации в апреле — мае около уровня 80 рублей резко пошел вверх с началом лета. В итоге за лето и первый месяц осени доллар подскочил на 16,87 рубля (плюс 20,8 процента). После двух волн, итогом которых был рост курса — сначала до 101,75 рубля (14 августа), а затем до 102,35 рубля (9 октября), — власти предприняли ряд мер.
В частности, ЦБ
повысил ключевую ставку до 15 процентов годовых, а президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.
Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля