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Силуанов дал прогнозы по курсу рубля - РИА Новости, 04.11.2023
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11:39 04.11.2023 (обновлено: 14:58 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/valyuta-1907398333.html
Силуанов дал прогнозы по курсу рубля
Силуанов дал прогнозы по курсу рубля - РИА Новости, 04.11.2023
Силуанов дал прогнозы по курсу рубля
Курс рубля будет находиться около текущего уровня, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:39
2023-11-04T14:58
экономика
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Курс рубля будет находиться около текущего уровня, заявил министр финансов Антон Силуанов.&quot;То, что было принято по ужесточению контроля, сыграло свою роль, и мы видим, что сейчас курс стабилизировался&quot;, — отметил он.На лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" на выставке "Россия" он напомнил, что власти приняли меры по контролю за возвратом валютной выручки экспортерами.Официальный курс доллара в субботу, по данным ЦБ, — 93,0351 рубля.Курс доллара после стабилизации в апреле — мае около уровня 80 рублей резко пошел вверх с началом лета. В итоге за лето и первый месяц осени доллар подскочил на 16,87 рубля (плюс 20,8 процента). После двух волн, итогом которых был рост курса — сначала до 101,75 рубля (14 августа), а затем до 102,35 рубля (9 октября), — власти предприняли ряд мер.В частности, ЦБ повысил ключевую ставку до 15 процентов годовых, а президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.
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экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Силуанов дал прогнозы по курсу рубля

Силуанов: введенные валютные меры сыграли свою роль в стабилизации курса рубля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Курс рубля будет находиться около текущего уровня, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«

"То, что было принято по ужесточению контроля, сыграло свою роль, и мы видим, что сейчас курс стабилизировался", — отметил он.

На лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" на выставке "Россия" он напомнил, что власти приняли меры по контролю за возвратом валютной выручки экспортерами.
Официальный курс доллара в субботу, по данным ЦБ, — 93,0351 рубля.
Курс доллара после стабилизации в апреле — мае около уровня 80 рублей резко пошел вверх с началом лета. В итоге за лето и первый месяц осени доллар подскочил на 16,87 рубля (плюс 20,8 процента). После двух волн, итогом которых был рост курса — сначала до 101,75 рубля (14 августа), а затем до 102,35 рубля (9 октября), — власти предприняли ряд мер.
В частности, ЦБ повысил ключевую ставку до 15 процентов годовых, а президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.
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ЭкономикаАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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