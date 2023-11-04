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Советник главы ДНР заявил о расколе между Зеленским и Залужным - РИА Новости, 04.11.2023
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17:07 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907467170.html
Советник главы ДНР заявил о расколе между Зеленским и Залужным
Советник главы ДНР заявил о расколе между Зеленским и Залужным - РИА Новости, 04.11.2023
Советник главы ДНР заявил о расколе между Зеленским и Залужным
Раскол между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным становится всё глубже, уверен советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:07
2023-11-04T17:07
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
ян гагин
валерий залужный
нато
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Раскол между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным становится всё глубже, уверен советник главы ДНР Ян Гагин. "Все глубже раскол между … Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Теперь Залужный дал интервью The Economist о том, что даже F-16, которые, возможно, поставит им Евросоюз и партнеры по НАТО, будут бесполезны ввиду того, что Россия модернизировала свои комплексы С-400", - сказал Гагин РИА Новости. Советник главы ДНР также упомянул заявления Залужного о необходимости сворачивать украинское контрнаступление, переходить в оборону и беречь остатки армии. "Тоже не придают этой кампании оптимизма ни со стороны самих военнослужащих Украины, ни со стороны партнеров по НАТО", - заключил Гагин. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231104/otkaz-1907451193.html
https://ria.ru/20231104/zaluzhnyy-1907363528.html
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россия
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, ян гагин, валерий залужный, нато, f-16, с-400 «триумф»
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Валерий Залужный, НАТО, F-16, С-400 «Триумф»
Советник главы ДНР заявил о расколе между Зеленским и Залужным

Советник главы ДНР: раскол между Зеленским и Залужным становится глубже

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Раскол между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным становится всё глубже, уверен советник главы ДНР Ян Гагин.
"Все глубже раскол между … Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Теперь Залужный дал интервью The Economist о том, что даже F-16, которые, возможно, поставит им Евросоюз и партнеры по НАТО, будут бесполезны ввиду того, что Россия модернизировала свои комплексы С-400", - сказал Гагин РИА Новости.
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Советник главы ДНР также упомянул заявления Залужного о необходимости сворачивать украинское контрнаступление, переходить в оборону и беречь остатки армии.
"Тоже не придают этой кампании оптимизма ни со стороны самих военнослужащих Украины, ни со стороны партнеров по НАТО", - заключил Гагин.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЯн ГагинВалерий ЗалужныйНАТОF-16С-400 «Триумф»
 
 
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