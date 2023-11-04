https://ria.ru/20231104/ukraina-1907378264.html
Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области
Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области - РИА Новости, 04.11.2023
Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале заявил, что в городе Волчанске повреждено здание маслоэкстракционного... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:46
2023-11-04T09:46
2023-11-04T09:46
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале заявил, что в городе Волчанске повреждено здание маслоэкстракционного завода в результате взрыва. "Повреждено здание маслоэкстракционного завода", - написал Синегубов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, волчанск
В мире, Украина, Харьковская область, Волчанск
Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области
Власти Украины заявили о повреждении маслоэкстракционного завода в Волчанске