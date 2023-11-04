https://ria.ru/20231104/ukraina-1907378264.html

Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области

Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области - РИА Новости, 04.11.2023

Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале заявил, что в городе Волчанске повреждено здание маслоэкстракционного... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:46

2023-11-04T09:46

2023-11-04T09:46

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харьковская область

волчанск

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале заявил, что в городе Волчанске повреждено здание маслоэкстракционного завода в результате взрыва. "Повреждено здание маслоэкстракционного завода", - написал Синегубов.

https://ria.ru/20231103/udar-1907181677.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, харьковская область, волчанск