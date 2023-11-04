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Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области - РИА Новости, 04.11.2023
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09:46 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907378264.html
Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области
Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области - РИА Новости, 04.11.2023
Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале заявил, что в городе Волчанске повреждено здание маслоэкстракционного... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:46
2023-11-04T09:46
в мире
украина
харьковская область
волчанск
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале заявил, что в городе Волчанске повреждено здание маслоэкстракционного завода в результате взрыва. "Повреждено здание маслоэкстракционного завода", - написал Синегубов.
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в мире, украина, харьковская область, волчанск
В мире, Украина, Харьковская область, Волчанск
Власти Украины заявили о повреждении завода в Харьковской области

Власти Украины заявили о повреждении маслоэкстракционного завода в Волчанске

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале заявил, что в городе Волчанске повреждено здание маслоэкстракционного завода в результате взрыва.
"Повреждено здание маслоэкстракционного завода", - написал Синегубов.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
ВС России за неделю нанесли удары по 15 военным объектам на Украине
Вчера, 14:19
 
В миреУкраинаХарьковская областьВолчанск
 
 
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