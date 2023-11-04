https://ria.ru/20231104/ukraina-1907357813.html

СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради мира с Россией

СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради мира с Россией - РИА Новости, 04.11.2023

СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради мира с Россией

США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира, передает телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T04:12

2023-11-04T04:12

2023-11-04T15:29

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников."Чиновники из США и Европы стали <...> говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения войны. <...> Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности", — указано в материале.Некоторые из этих дискуссий состоялись в прошлом месяце во время заседания контактной группы по Украине.По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву."Чиновники администрации (президента США. — Прим. ред.) Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России, похоже, бесконечные запасы", — добавил телеканал.При этом в сюжете говорится о проблемах Киева с набором военных и о протестах, которыми общество встретило недавние планы мобилизации.По мнению чиновников, у Украины, скорее всего, есть время лишь до конца года, прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут более неотложный характер.Должностные лица выразили мнение, что НАТО в качестве стимула к переговорам может предложить Киеву некоторые гарантии безопасности без официального вступления Украины в альянс.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231103/senator-1907114938.html

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907347879.html

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киев, украина, сша, nbc, нато, в мире