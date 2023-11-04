https://ria.ru/20231104/ukraina-1907357813.html
СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради мира с Россией
СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради мира с Россией - РИА Новости, 04.11.2023
СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради мира с Россией
США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира, передает телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T04:12
2023-11-04T04:12
2023-11-04T15:29
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников."Чиновники из США и Европы стали <...> говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения войны. <...> Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности", — указано в материале.Некоторые из этих дискуссий состоялись в прошлом месяце во время заседания контактной группы по Украине.По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву."Чиновники администрации (президента США. — Прим. ред.) Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России, похоже, бесконечные запасы", — добавил телеканал.При этом в сюжете говорится о проблемах Киева с набором военных и о протестах, которыми общество встретило недавние планы мобилизации.По мнению чиновников, у Украины, скорее всего, есть время лишь до конца года, прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут более неотложный характер.Должностные лица выразили мнение, что НАТО в качестве стимула к переговорам может предложить Киеву некоторые гарантии безопасности без официального вступления Украины в альянс.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231103/senator-1907114938.html
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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киев, украина, сша, nbc, нато, в мире
Киев, Украина, США, NBC, НАТО, В мире
СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради мира с Россией
NBC: США и Европа обсуждают с Украиной, чем придётся пожертвовать во имя мира
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира, передает телеканал NBC
со ссылкой на чиновников.
«
"Чиновники из США и Европы стали <...> говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения войны. <...> Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности", — указано в материале.
Некоторые из этих дискуссий состоялись в прошлом месяце во время заседания контактной группы по Украине.
По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.
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"Чиновники администрации (президента США. — Прим. ред.) Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России, похоже, бесконечные запасы", — добавил телеканал.
При этом в сюжете говорится о проблемах Киева с набором военных и о протестах, которыми общество встретило недавние планы мобилизации.
По мнению чиновников, у Украины, скорее всего, есть время лишь до конца года, прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут более неотложный характер.
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Должностные лица выразили мнение, что НАТО
в качестве стимула к переговорам может предложить Киеву некоторые гарантии безопасности без официального вступления Украины в альянс.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы
. По словам Владимира Путина
, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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