https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html

Зеленский должен проиграть. Запад неожиданно изменил подход к Украине

Зеленский должен проиграть. Запад неожиданно изменил подход к Украине - РИА Новости, 04.11.2023

Зеленский должен проиграть. Запад неожиданно изменил подход к Украине

Нашумевшая публикация в журнале Time о том, что Зеленскому не хватает западной помощи и он считает себя преданным, так и не получила внятного опровержения... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T08:00

2023-11-04T08:00

2023-11-04T08:14

украина

киев

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

политика

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Нашумевшая публикация в журнале Time о том, что Зеленскому не хватает западной помощи и он считает себя преданным, так и не получила внятного опровержения. Президент Украины, убежденный в собственной правоте, конфликтует с военными и ближайшими соратниками. Чем это обернется для киевского режима — в материале РИА Новости.Потеря адекватностиПытаясь убедить Запад в неизбежности победы Украины, Зеленский тратит все силы, отмечают в Time. Последним визитом в Вашингтон он остался очень недоволен. "Я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: "Злой", — пишет автор статьи Саймон Шустер. Оптимизм и стремление оживить военные совещания сменились сухими приказами.Как сообщает The New York Times, Зеленский неудовлетворен оценкой усилий Украины союзниками. "Современный мир быстро привыкает к успеху", — сказал он в одном из вечерних обращений, отметив, что действия ВСУ воспринимаются Западом "как данность". Недавно посетившая Киев двухпартийная делегация палаты представителей заявила, что 155-миллиметровые снаряды нужны и Израилю, поэтому следующие поставки под вопросом, — еще одно разочарование.Тем не менее Зеленский не намерен искать мира. Его вера в победу беспокоит даже соратников. "Он обманывает себя. У нас закончились варианты. Мы не побеждаем. Но попробуйте сказать ему об этом", — передает Time слова близкого к президенту лица. ВСУ не продвигаются, стоят на месте. Командиры на передовой не выполняют киевские приказы из-за их абсурдности.Это единственный выход, признался один из высокопоставленных офицеров. Киев требовал вернуть Горловку. "У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?" — возмутился военный.Кто виноватДепутат Рады Александр Дубинский считает, что именно Зеленский выступает организатором коррупционных схем. "Доверия к нему у меня нет, как у большинства украинцев", — написал он в Telegram-канале. Несмотря на все объявленные меры, масштабы казнокрадства только растут. "Люди воруют так, как будто завтра уже не наступит", — отметил украинский источник Time.Советник главы офиса президента Михаил Подоляк по поводу публикации Time указал, что это лишь субъективная точка зрения, основанная на словах анонимного собеседника. Однако виновного в утечке информации уже пообещали наказать. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что спецслужбы должны выяснить, кто именно из окружения Зеленского не верит в победу Украины.Диктаторы заканчивают плохоВ интервью немецкому Die Welt бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко сказал, что президент использует военное положение для ограничения выражения мнений и свободы прессы. "Зеленский управляет как авторитарный единоначальник, у этого есть негативные последствия", — подчеркнул он. И уточнил: на Украине остался только один телевещатель, что существенно ограничивает возможность дискуссий.По данным Киевского международного института социологии, если в мае 2022-го Зеленскому доверял 91 процент украинцев, то сейчас — 76. И это притом что у офиса президента монополия в СМИ. Поддержка Запада тоже слабеет."Будущее у Зеленского незавидное, — отмечает в беседе с РИА Новости старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин. — Ко всем неблагоприятным для него факторам можно добавить, что Запад побуждает провести выборы, на которых он должен проиграть. Зеленский превратился в человека одной функции — борьбы с Россией. Политик, у которого сожжены мосты. Это видно всем, но он продолжает настаивать на своем".По мнению эксперта, тут есть два сценария. Либо Зеленский лишится власти до выборов (возможно, его физически устранят), либо он проиграет другому кандидату. А претенденты на украинский "престол" множатся.Через подобные публикации, полагает политолог Александр Дудчак, партнеры Киева готовят общественное мнение к замене Зеленского. "Им же нельзя признаться, что накачка Украины оружием была бессмысленной. На Западе объявят: мы сделали все, что могли, но из-за глупости киевского руководства средства потрачены напрасно. Зеленского могут убрать, чтобы продемонстрировать якобы работу над ошибками", — говорит он.Для этого и выборы необязательны. Люди в окружении Зеленского находятся там из-за коммерческих и сугубо прагматических соображений, уверен эксперт. Вчера они действовали с ним заодно, завтра станут противниками. Тех, кто согласится предать его, если возникнет материальный стимул, очень много.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

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украина, киев, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, политика