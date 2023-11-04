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Владимиров: турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос более чем на 20% - РИА Новости, 04.11.2023
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Ставропольский край
 
19:09 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/turpotok-1907486268.html
Владимиров: турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос более чем на 20%
Владимиров: турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос более чем на 20% - РИА Новости, 04.11.2023
Владимиров: турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос более чем на 20%
Рост туристического потока в здравницы Ставропольского края в 2023 году превысил 20%, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T19:09
2023-11-04T19:09
ставропольский край
ставропольский край
россия
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Рост туристического потока в здравницы Ставропольского края в 2023 году превысил 20%, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров. Владимиров принял участие в открытии Международной выставки-форума "Россия", которая в субботу начала работу на ВДНХ. "Сегодня мы имеем 30-миллионный оборот туристов в Кавказских Минеральных Водах. В прошлом году, благодаря подписанному соглашению о платежах со Сбером, мы определили, что люди привезли к нам порядка 66 миллиардов рублей", - отметил Владимиров. Также, по словам губернатора, в регионе активно пополняется номерной фонд. "Если за первые 25 лет постсоветской истории мы построили несколько тысяч мест, то только за последние шесть лет – 6,5 тысяч мест нового уровня", - подчеркнул губернатор. Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
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ставропольский край, россия, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров

Владимиров: турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос более чем на 20%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТаблички с названиями городов и расстоянием от них до Пятигорска на вершине горы Машук
Таблички с названиями городов и расстоянием от них до Пятигорска на вершине горы Машук - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Рост туристического потока в здравницы Ставропольского края в 2023 году превысил 20%, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров.
Владимиров принял участие в открытии Международной выставки-форума "Россия", которая в субботу начала работу на ВДНХ.
«
"Сегодня мы имеем 30-миллионный оборот туристов в Кавказских Минеральных Водах. В прошлом году, благодаря подписанному соглашению о платежах со Сбером, мы определили, что люди привезли к нам порядка 66 миллиардов рублей", - отметил Владимиров.
Также, по словам губернатора, в регионе активно пополняется номерной фонд.
«
"Если за первые 25 лет постсоветской истории мы построили несколько тысяч мест, то только за последние шесть лет – 6,5 тысяч мест нового уровня", - подчеркнул губернатор.
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Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайРоссияВладимир Владимиров
 
 
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