https://ria.ru/20231104/turpotok-1907486268.html
Владимиров: турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос более чем на 20%
Владимиров: турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос более чем на 20% - РИА Новости, 04.11.2023
Владимиров: турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос более чем на 20%
Рост туристического потока в здравницы Ставропольского края в 2023 году превысил 20%, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T19:09
2023-11-04T19:09
2023-11-04T19:09
ставропольский край
ставропольский край
россия
владимир владимиров
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Рост туристического потока в здравницы Ставропольского края в 2023 году превысил 20%, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров. Владимиров принял участие в открытии Международной выставки-форума "Россия", которая в субботу начала работу на ВДНХ. "Сегодня мы имеем 30-миллионный оборот туристов в Кавказских Минеральных Водах. В прошлом году, благодаря подписанному соглашению о платежах со Сбером, мы определили, что люди привезли к нам порядка 66 миллиардов рублей", - отметил Владимиров. Также, по словам губернатора, в регионе активно пополняется номерной фонд. "Если за первые 25 лет постсоветской истории мы построили несколько тысяч мест, то только за последние шесть лет – 6,5 тысяч мест нового уровня", - подчеркнул губернатор. Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
https://ria.ru/20231104/sputnik-1907459816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, россия, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Рост туристического потока в здравницы Ставропольского края в 2023 году превысил 20%, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров.
Владимиров принял участие в открытии Международной выставки-форума "Россия", которая в субботу начала работу на ВДНХ.
«
"Сегодня мы имеем 30-миллионный оборот туристов в Кавказских Минеральных Водах. В прошлом году, благодаря подписанному соглашению о платежах со Сбером, мы определили, что люди привезли к нам порядка 66 миллиардов рублей", - отметил Владимиров.
Также, по словам губернатора, в регионе активно пополняется номерной фонд.
«
"Если за первые 25 лет постсоветской истории мы построили несколько тысяч мест, то только за последние шесть лет – 6,5 тысяч мест нового уровня", - подчеркнул губернатор.
Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник
Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.