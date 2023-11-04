https://ria.ru/20231104/turpotok-1907486268.html

Владимиров: турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос более чем на 20%

Владимиров: турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос более чем на 20% - РИА Новости, 04.11.2023

Владимиров: турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос более чем на 20%

Рост туристического потока в здравницы Ставропольского края в 2023 году превысил 20%, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T19:09

2023-11-04T19:09

2023-11-04T19:09

ставропольский край

ставропольский край

россия

владимир владимиров

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Рост туристического потока в здравницы Ставропольского края в 2023 году превысил 20%, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров. Владимиров принял участие в открытии Международной выставки-форума "Россия", которая в субботу начала работу на ВДНХ. "Сегодня мы имеем 30-миллионный оборот туристов в Кавказских Минеральных Водах. В прошлом году, благодаря подписанному соглашению о платежах со Сбером, мы определили, что люди привезли к нам порядка 66 миллиардов рублей", - отметил Владимиров. Также, по словам губернатора, в регионе активно пополняется номерной фонд. "Если за первые 25 лет постсоветской истории мы построили несколько тысяч мест, то только за последние шесть лет – 6,5 тысяч мест нового уровня", - подчеркнул губернатор. Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.

https://ria.ru/20231104/sputnik-1907459816.html

ставропольский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ставропольский край, россия, владимир владимиров