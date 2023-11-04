Цукерберга срочно госпитализировали
Цукерберг попал в больницу с порванной во время спарринга крестообразной связкой
© Фото : Соцсети Марка ЦукербергаАмериканский бизнесмен Марк Цукерберг (в центре), а также бойцы UFC Исраэль Адесанья (слева) и Александр Волкановски
© Фото : Соцсети Марка Цукерберга
Американский бизнесмен Марк Цукерберг (в центре), а также бойцы UFC Исраэль Адесанья (слева) и Александр Волкановски. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, глава запрещенной в России экстремистской организации Meta* Марк Цукерберг сообщил, что оказался в больнице после того, как во время спарринга порвал крестообразную связку.
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"Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене", — написал он на своей странице в соцсети.
Цукерберг добавил, что готовился к бою ММА, который должен был пройти в начале следующего года, но теперь будет отложен.
Ранее планировалось, что Цукерберг сойдется в поединке с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. Позднее Маск заявил, что Цукерберг отказался от проведения поединка в Италии. После его отказа от боя в Колизее Маск предложил приехать к главе Meta* домой как в "безопасное место", на что тот ответил, что "путешествует".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.