https://ria.ru/20231104/tsukerberg-1907351258.html

Цукерберга срочно госпитализировали

Цукерберга срочно госпитализировали - РИА Новости, 04.11.2023

Цукерберга срочно госпитализировали

Американский миллиардер, глава запрещенной в России экстремистской организации Meta* Марк Цукерберг сообщил, что оказался в больнице после того, как во время... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T01:29

2023-11-04T01:29

2023-11-04T12:22

россия

италия

в мире

марк цукерберг

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883640769_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f9e5719658d0c3f1fe3867194b765692.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, глава запрещенной в России экстремистской организации Meta* Марк Цукерберг сообщил, что оказался в больнице после того, как во время спарринга порвал крестообразную связку."Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене", — написал он на своей странице в соцсети.Цукерберг добавил, что готовился к бою ММА, который должен был пройти в начале следующего года, но теперь будет отложен.Ранее планировалось, что Цукерберг сойдется в поединке с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. Позднее Маск заявил, что Цукерберг отказался от проведения поединка в Италии. После его отказа от боя в Колизее Маск предложил приехать к главе Meta* домой как в "безопасное место", на что тот ответил, что "путешествует".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230814/pompei-1889931302.html

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, италия, в мире, марк цукерберг, илон маск