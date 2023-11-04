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Цукерберга срочно госпитализировали - РИА Новости, 04.11.2023
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01:29 04.11.2023 (обновлено: 12:22 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/tsukerberg-1907351258.html
Цукерберга срочно госпитализировали
Цукерберга срочно госпитализировали - РИА Новости, 04.11.2023
Цукерберга срочно госпитализировали
Американский миллиардер, глава запрещенной в России экстремистской организации Meta* Марк Цукерберг сообщил, что оказался в больнице после того, как во время... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:29
2023-11-04T12:22
россия
италия
в мире
марк цукерберг
илон маск
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, глава запрещенной в России экстремистской организации Meta* Марк Цукерберг сообщил, что оказался в больнице после того, как во время спарринга порвал крестообразную связку.&quot;Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене&quot;, — написал он на своей странице в соцсети.Цукерберг добавил, что готовился к бою ММА, который должен был пройти в начале следующего года, но теперь будет отложен.Ранее планировалось, что Цукерберг сойдется в поединке с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. Позднее Маск заявил, что Цукерберг отказался от проведения поединка в Италии. После его отказа от боя в Колизее Маск предложил приехать к главе Meta* домой как в "безопасное место", на что тот ответил, что "путешествует".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230814/pompei-1889931302.html
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россия, италия, в мире, марк цукерберг, илон маск
Россия, Италия, В мире, Марк Цукерберг, Илон Маск
Цукерберга срочно госпитализировали

Цукерберг попал в больницу с порванной во время спарринга крестообразной связкой

© Фото : Соцсети Марка ЦукербергаАмериканский бизнесмен Марк Цукерберг (в центре), а также бойцы UFC Исраэль Адесанья (слева) и Александр Волкановски
Американский бизнесмен Марк Цукерберг (в центре), а также бойцы UFC Исраэль Адесанья (слева) и Александр Волкановски - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : Соцсети Марка Цукерберга
Американский бизнесмен Марк Цукерберг (в центре), а также бойцы UFC Исраэль Адесанья (слева) и Александр Волкановски. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, глава запрещенной в России экстремистской организации Meta* Марк Цукерберг сообщил, что оказался в больнице после того, как во время спарринга порвал крестообразную связку.
«

"Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене", — написал он на своей странице в соцсети.

Цукерберг добавил, что готовился к бою ММА, который должен был пройти в начале следующего года, но теперь будет отложен.
Ранее планировалось, что Цукерберг сойдется в поединке с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. Позднее Маск заявил, что Цукерберг отказался от проведения поединка в Италии. После его отказа от боя в Колизее Маск предложил приехать к главе Meta* домой как в "безопасное место", на что тот ответил, что "путешествует".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РоссияИталияВ миреМарк ЦукербергИлон Маск
 
 
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