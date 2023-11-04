https://ria.ru/20231104/tseny-1907404826.html

Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на цемент и арматуру

Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на цемент и арматуру - РИА Новости, 04.11.2023

Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на цемент и арматуру

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил об очередном необоснованном росте цен на стройматериалы в РФ, в том числе на цемент и арматуру, ФАС поручено проработать... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:11

2023-11-04T12:11

2023-11-04T12:22

марат хуснуллин

выставка-форум "россия"

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил об очередном необоснованном росте цен на стройматериалы в РФ, в том числе на цемент и арматуру, ФАС поручено проработать этот вопрос."Мы обсудили рост стоимости стройматериалов. Нас это беспокоит, мы видим, что цемент вырос в очередной раз! Видим, что арматура выросла, трубы выросли. Это же все влияет на стоимость (жилья), поэтому мы приглашали Федеральную антимонопольную службу, дали поручение проработать там, где идет этот необоснованный на наш взгляд рост", - сказал Хуснуллин журналистам в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.Кроме того, сообщил вице-премьер, губернаторам поручено контролировать необоснованное завышение цен на местах.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

марат хуснуллин, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), выставка-форум "россия"