https://ria.ru/20231104/tseny-1907404826.html
Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на цемент и арматуру
Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на цемент и арматуру - РИА Новости, 04.11.2023
Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на цемент и арматуру
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил об очередном необоснованном росте цен на стройматериалы в РФ, в том числе на цемент и арматуру, ФАС поручено проработать... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:11
2023-11-04T12:11
2023-11-04T12:22
марат хуснуллин
выставка-форум "россия"
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907405846_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5e7d7dbbde3ce8005932616fd5fb4c26.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил об очередном необоснованном росте цен на стройматериалы в РФ, в том числе на цемент и арматуру, ФАС поручено проработать этот вопрос."Мы обсудили рост стоимости стройматериалов. Нас это беспокоит, мы видим, что цемент вырос в очередной раз! Видим, что арматура выросла, трубы выросли. Это же все влияет на стоимость (жилья), поэтому мы приглашали Федеральную антимонопольную службу, дали поручение проработать там, где идет этот необоснованный на наш взгляд рост", - сказал Хуснуллин журналистам в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.Кроме того, сообщил вице-премьер, губернаторам поручено контролировать необоснованное завышение цен на местах.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), выставка-форум "россия"
Марат Хуснуллин, Выставка-форум "Россия", Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Выставка-форум "Россия"
Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на цемент и арматуру
Хуснуллин поручил контролировать ситуацию из-за роста цен на цемент и арматуру
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил об очередном необоснованном росте цен на стройматериалы в РФ, в том числе на цемент и арматуру, ФАС поручено проработать этот вопрос.
"Мы обсудили рост стоимости стройматериалов. Нас это беспокоит, мы видим, что цемент вырос в очередной раз! Видим, что арматура выросла, трубы выросли. Это же все влияет на стоимость (жилья), поэтому мы приглашали Федеральную антимонопольную службу, дали поручение проработать там, где идет этот необоснованный на наш взгляд рост", - сказал Хуснуллин журналистам в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
Кроме того, сообщил вице-премьер, губернаторам поручено контролировать необоснованное завышение цен на местах.
В Москве открылась выставка "Россия"