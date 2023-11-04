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В Москве мужчина напал с топором на женщину, арендовавшую у него комнату
В Москве мужчина напал с топором на женщину, арендовавшую у него комнату - РИА Новости, 04.11.2023
В Москве мужчина напал с топором на женщину, арендовавшую у него комнату
Житель Москвы с топором напал на женщину-арендатора комнаты его квартиры на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T21:40
2023-11-04T21:40
2023-11-04T21:40
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Житель Москвы с топором напал на женщину-арендатора комнаты его квартиры на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 4 ноября фигурант в квартире жилого дома в Окружном проезде в Москве ударил топором женщину, которая арендовала у него комнату. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала Иванова. Иванова добавила, что женщина доставлена в столичную больницу, подозреваемый задержан. В ближайшие время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина напал с топором на женщину, арендовавшую у него комнату
В Москве мужчина напал с топором на женщину, которая арендовала у него комнату
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Житель Москвы с топором напал на женщину-арендатора комнаты его квартиры на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, 4 ноября фигурант в квартире жилого дома в Окружном проезде в Москве ударил топором женщину, которая арендовала у него комнату.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала Иванова.
Иванова добавила, что женщина доставлена в столичную больницу, подозреваемый задержан. В ближайшие время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.
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