https://ria.ru/20231104/territorii-1907408450.html

"Прогресса нет": в Германии вынесли вердикт планам Зеленского

"Прогресса нет": в Германии вынесли вердикт планам Зеленского - РИА Новости, 04.11.2023

"Прогресса нет": в Германии вынесли вердикт планам Зеленского

Украинская армия не сможет вернуть потерянные территории, заявила в эфире немецкого канала ZDF военный эксперт Клаудия Майор. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:41

2023-11-04T12:41

2023-11-04T12:41

в мире

германия

украина

киев

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Украинская армия не сможет вернуть потерянные территории, заявила в эфире немецкого канала ZDF военный эксперт Клаудия Майор."Ответ на вопрос (о возвращении территории. – Прим. ред.) – нет. На данный момент я не вижу такой возможности", – отметила она.Майор также выразила сомнение в том, что с текущим уровнем финансирования и военной помощи Украина сможет добиться какого-либо результата или прогресса.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.

https://ria.ru/20231104/obsuzhdenie-1907374557.html

https://ria.ru/20231104/kontrnastuplenie-1907406321.html

германия

украина

киев

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в мире, германия, украина, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины