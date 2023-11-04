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Около ста российских туристов застряли на китайской таможне - РИА Новости, 04.11.2023
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Туризм
 
08:57 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/tamozhnya-1907369269.html
Около ста российских туристов застряли на китайской таможне
Около ста российских туристов застряли на китайской таможне - РИА Новости, 04.11.2023
Около ста российских туристов застряли на китайской таможне
Возвращения в Благовещенск ожидают более ста российских туристов на китайской таможне в Хэйхэ, застрявшие там из-за непростой гидрологической ситуации на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T08:57
2023-11-04T08:57
туризм
хэйхэ
благовещенск
амур (река)
новости - туризм
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 ноя – РИА Новости. Возвращения в Благовещенск ожидают более ста российских туристов на китайской таможне в Хэйхэ, застрявшие там из-за непростой гидрологической ситуации на пограничной реке Амур, сообщает минэкономразвития Приамурья. "В связи с гидрологической обстановкой на пограничной реке Амур и переходом на осуществление перевозок судами на воздушной подушке ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск-Хэйхэ 4 ноября остается непростой. По данным на середину дня 4 ноября на пункте пропуска Хэйхэ находится порядка 100 российских граждан", - говорится в сообщении. Возникающие вопросы решают совместно правительство Амурской области с китайскими властями в Хэйхэ. "Россиян просят сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку. Их перевозкой сегодня занимается одно судно на воздушной подушке. Еще одно судно после ремонта планируется вывести на линию завтра, 5 ноября", - уточняют в минэкономе. Российским туристам рекомендуют оставаться в контакте со своими туроператорами. Специалисты в случае необходимости обязаны обеспечить размещение в гостинице города Хэйхэ. "В условиях ограниченной возможности по транспортировке людей в обоих направлениях из-за гидрологической обстановки и особенностей перевозок в межсезонный период, министерство экономического развития и внешних связей Амурской области настоятельно рекомендует в период выходных и праздничных дней воздержаться от приобретения билетов и путешествия в Хэйхэ без острой необходимости", - указывается в пресс-релизе. Также уточняется, что телефонная линия справочной службы "Пассажирского порта Амурассо" по Благовещенску работает с перегрузкой, поступает большое количество звонков.
https://ria.ru/20231103/noyabrskie-1907025917.html
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хэйхэ
благовещенск
амур (река)
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хэйхэ, благовещенск, амур (река), новости - туризм
Туризм, Хэйхэ, Благовещенск, Амур (река), Новости - Туризм
Около ста российских туристов застряли на китайской таможне

Около ста российских туристов застряли на таможне в КНР из-за ситуации на Амуре

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТаможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 ноя – РИА Новости. Возвращения в Благовещенск ожидают более ста российских туристов на китайской таможне в Хэйхэ, застрявшие там из-за непростой гидрологической ситуации на пограничной реке Амур, сообщает минэкономразвития Приамурья.
"В связи с гидрологической обстановкой на пограничной реке Амур и переходом на осуществление перевозок судами на воздушной подушке ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск-Хэйхэ 4 ноября остается непростой. По данным на середину дня 4 ноября на пункте пропуска Хэйхэ находится порядка 100 российских граждан", - говорится в сообщении.
Возникающие вопросы решают совместно правительство Амурской области с китайскими властями в Хэйхэ.
"Россиян просят сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку. Их перевозкой сегодня занимается одно судно на воздушной подушке. Еще одно судно после ремонта планируется вывести на линию завтра, 5 ноября", - уточняют в минэкономе.
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Российским туристам рекомендуют оставаться в контакте со своими туроператорами. Специалисты в случае необходимости обязаны обеспечить размещение в гостинице города Хэйхэ.
"В условиях ограниченной возможности по транспортировке людей в обоих направлениях из-за гидрологической обстановки и особенностей перевозок в межсезонный период, министерство экономического развития и внешних связей Амурской области настоятельно рекомендует в период выходных и праздничных дней воздержаться от приобретения билетов и путешествия в Хэйхэ без острой необходимости", - указывается в пресс-релизе.
Также уточняется, что телефонная линия справочной службы "Пассажирского порта Амурассо" по Благовещенску работает с перегрузкой, поступает большое количество звонков.
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