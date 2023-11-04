https://ria.ru/20231104/tamozhnya-1907369269.html

Около ста российских туристов застряли на китайской таможне

Около ста российских туристов застряли на китайской таможне - РИА Новости, 04.11.2023

Около ста российских туристов застряли на китайской таможне

Возвращения в Благовещенск ожидают более ста российских туристов на китайской таможне в Хэйхэ, застрявшие там из-за непростой гидрологической ситуации на... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T08:57

2023-11-04T08:57

2023-11-04T08:57

туризм

хэйхэ

благовещенск

амур (река)

новости - туризм

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 ноя – РИА Новости. Возвращения в Благовещенск ожидают более ста российских туристов на китайской таможне в Хэйхэ, застрявшие там из-за непростой гидрологической ситуации на пограничной реке Амур, сообщает минэкономразвития Приамурья. "В связи с гидрологической обстановкой на пограничной реке Амур и переходом на осуществление перевозок судами на воздушной подушке ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск-Хэйхэ 4 ноября остается непростой. По данным на середину дня 4 ноября на пункте пропуска Хэйхэ находится порядка 100 российских граждан", - говорится в сообщении. Возникающие вопросы решают совместно правительство Амурской области с китайскими властями в Хэйхэ. "Россиян просят сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку. Их перевозкой сегодня занимается одно судно на воздушной подушке. Еще одно судно после ремонта планируется вывести на линию завтра, 5 ноября", - уточняют в минэкономе. Российским туристам рекомендуют оставаться в контакте со своими туроператорами. Специалисты в случае необходимости обязаны обеспечить размещение в гостинице города Хэйхэ. "В условиях ограниченной возможности по транспортировке людей в обоих направлениях из-за гидрологической обстановки и особенностей перевозок в межсезонный период, министерство экономического развития и внешних связей Амурской области настоятельно рекомендует в период выходных и праздничных дней воздержаться от приобретения билетов и путешествия в Хэйхэ без острой необходимости", - указывается в пресс-релизе. Также уточняется, что телефонная линия справочной службы "Пассажирского порта Амурассо" по Благовещенску работает с перегрузкой, поступает большое количество звонков.

https://ria.ru/20231103/noyabrskie-1907025917.html

https://ria.ru/20231102/turtsiya-1906852262.html

хэйхэ

благовещенск

амур (река)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хэйхэ, благовещенск, амур (река), новости - туризм