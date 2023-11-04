https://ria.ru/20231104/svinina-1907411580.html

Абрамченко анонсировала поставки российской свинины в Китай

Абрамченко анонсировала поставки российской свинины в Китай - РИА Новости, 04.11.2023

Абрамченко анонсировала поставки российской свинины в Китай

Поставки российской свинины на китайский рынок могут начаться к середине следующего года, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:04

2023-11-04T13:04

2023-11-04T13:04

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

виктория абрамченко

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Поставки российской свинины на китайский рынок могут начаться к середине следующего года, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ. "Возможно, к середине следующего года", - ответила она на вопрос о прогнозируемой дате начала поставок. По словам Абрамченко, все процедуры в рамках договоренностей России и Китая по поставкам свинины сейчас идут штатно. "Главное таможенное управление КНР провело серию переговоров с нашими профильными ведомствами, эти переговоры длились много лет, и китайская сторона сняла ограничения для всей территории России. Но сейчас необходимо оформить несколько документов: соответствующий протокол и дальше уже договориться об открытии, об экспертизе конкретных предприятий, которые будут поставлять мясо свинины на китайский рынок", - пояснила вице-премьер.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html

россия

китай

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", виктория абрамченко, экономика, россия, китай