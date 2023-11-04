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Абрамченко анонсировала поставки российской свинины в Китай - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
13:04 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/svinina-1907411580.html
Абрамченко анонсировала поставки российской свинины в Китай
Абрамченко анонсировала поставки российской свинины в Китай - РИА Новости, 04.11.2023
Абрамченко анонсировала поставки российской свинины в Китай
Поставки российской свинины на китайский рынок могут начаться к середине следующего года, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:04
2023-11-04T13:04
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
виктория абрамченко
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Поставки российской свинины на китайский рынок могут начаться к середине следующего года, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ. "Возможно, к середине следующего года", - ответила она на вопрос о прогнозируемой дате начала поставок. По словам Абрамченко, все процедуры в рамках договоренностей России и Китая по поставкам свинины сейчас идут штатно. "Главное таможенное управление КНР провело серию переговоров с нашими профильными ведомствами, эти переговоры длились много лет, и китайская сторона сняла ограничения для всей территории России. Но сейчас необходимо оформить несколько документов: соответствующий протокол и дальше уже договориться об открытии, об экспертизе конкретных предприятий, которые будут поставлять мясо свинины на китайский рынок", - пояснила вице-премьер.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html
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выставка-форум "россия", виктория абрамченко, экономика, россия, китай
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Виктория Абрамченко, Экономика, Россия, Китай
Абрамченко анонсировала поставки российской свинины в Китай

Абрамченко: поставки российской свинины в Китай могут начаться к середине 2024 г

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Поставки российской свинины на китайский рынок могут начаться к середине следующего года, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
"Возможно, к середине следующего года", - ответила она на вопрос о прогнозируемой дате начала поставок.
По словам Абрамченко, все процедуры в рамках договоренностей России и Китая по поставкам свинины сейчас идут штатно.
"Главное таможенное управление КНР провело серию переговоров с нашими профильными ведомствами, эти переговоры длились много лет, и китайская сторона сняла ограничения для всей территории России. Но сейчас необходимо оформить несколько документов: соответствующий протокол и дальше уже договориться об открытии, об экспертизе конкретных предприятий, которые будут поставлять мясо свинины на китайский рынок", - пояснила вице-премьер.
Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума Россия - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Москве открылась выставка "Россия"
10:51
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Виктория АбрамченкоЭкономикаРоссияКитай
 
 
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