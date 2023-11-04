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В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы - РИА Новости, 04.11.2023
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12:03 04.11.2023
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В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы
В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы - РИА Новости, 04.11.2023
В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы
Звуки стрельбы звучат с утра в административном центре столицы Гвинеи городе Конакри, полиция оцепила центр города, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:03
2023-11-04T12:03
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Звуки стрельбы звучат с утра в административном центре столицы Гвинеи городе Конакри, полиция оцепила центр города, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей. "Ночью, около 4 часов утра (около 7.00 мск), была сильная стрельба, и сегодня утром (в субботу - ред.) мы снова слышим выстрелы", - сообщила агентству по телефону местная жительница Амината Сума. Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей, местные службы безопасности оцепили центр Конакри с утра. "Я хотел поехать в порт, где работаю, но меня не выпустили (из центра города - ред.), ...там была размещена бронетехника", - рассказал Франс Пресс неназванный местный житель.
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в мире, гвинея, конакри (город)
В мире, Гвинея, Конакри (город)
В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы

В столице Гвинеи Конакри с утра слышны звуки стрельбы, центр города оцеплен

© AP Photo / Sunday AlambaМестные жители едут в кузове грузовика в Конакри, Гвинея
Местные жители едут в кузове грузовика в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Sunday Alamba
Местные жители едут в кузове грузовика в Конакри, Гвинея . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Звуки стрельбы звучат с утра в административном центре столицы Гвинеи городе Конакри, полиция оцепила центр города, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.
"Ночью, около 4 часов утра (около 7.00 мск), была сильная стрельба, и сегодня утром (в субботу - ред.) мы снова слышим выстрелы", - сообщила агентству по телефону местная жительница Амината Сума.
Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей, местные службы безопасности оцепили центр Конакри с утра.
"Я хотел поехать в порт, где работаю, но меня не выпустили (из центра города - ред.), ...там была размещена бронетехника", - рассказал Франс Пресс неназванный местный житель.
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В миреГвинеяКонакри (город)
 
 
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