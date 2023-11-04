https://ria.ru/20231104/strelba-1907403520.html
В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы
В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы - РИА Новости, 04.11.2023
В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы
Звуки стрельбы звучат с утра в административном центре столицы Гвинеи городе Конакри, полиция оцепила центр города, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:03
2023-11-04T12:03
2023-11-04T12:03
в мире
гвинея
конакри (город)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Звуки стрельбы звучат с утра в административном центре столицы Гвинеи городе Конакри, полиция оцепила центр города, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей. "Ночью, около 4 часов утра (около 7.00 мск), была сильная стрельба, и сегодня утром (в субботу - ред.) мы снова слышим выстрелы", - сообщила агентству по телефону местная жительница Амината Сума. Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей, местные службы безопасности оцепили центр Конакри с утра. "Я хотел поехать в порт, где работаю, но меня не выпустили (из центра города - ред.), ...там была размещена бронетехника", - рассказал Франс Пресс неназванный местный житель.
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гвинея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гвинея, конакри (город)
В мире, Гвинея, Конакри (город)
В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы
В столице Гвинеи Конакри с утра слышны звуки стрельбы, центр города оцеплен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Звуки стрельбы звучат с утра в административном центре столицы Гвинеи городе Конакри, полиция оцепила центр города, передает агентство Рейтер
со ссылкой на местных жителей.
"Ночью, около 4 часов утра (около 7.00 мск), была сильная стрельба, и сегодня утром (в субботу - ред.) мы снова слышим выстрелы", - сообщила агентству по телефону местная жительница Амината Сума.
Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей, местные службы безопасности оцепили центр Конакри
с утра.
"Я хотел поехать в порт, где работаю, но меня не выпустили (из центра города - ред.), ...там была размещена бронетехника", - рассказал Франс Пресс неназванный местный житель.
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