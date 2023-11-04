https://ria.ru/20231104/strelba-1907403520.html

В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы

В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы - РИА Новости, 04.11.2023

В столице Гвинеи с утра слышны звуки стрельбы

Звуки стрельбы звучат с утра в административном центре столицы Гвинеи городе Конакри, полиция оцепила центр города, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:03

2023-11-04T12:03

2023-11-04T12:03

в мире

гвинея

конакри (город)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Звуки стрельбы звучат с утра в административном центре столицы Гвинеи городе Конакри, полиция оцепила центр города, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей. "Ночью, около 4 часов утра (около 7.00 мск), была сильная стрельба, и сегодня утром (в субботу - ред.) мы снова слышим выстрелы", - сообщила агентству по телефону местная жительница Амината Сума. Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей, местные службы безопасности оцепили центр Конакри с утра. "Я хотел поехать в порт, где работаю, но меня не выпустили (из центра города - ред.), ...там была размещена бронетехника", - рассказал Франс Пресс неназванный местный житель.

https://ria.ru/20231102/bayden-1906829936.html

гвинея

конакри (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гвинея, конакри (город)