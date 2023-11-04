https://ria.ru/20231104/stantsiya-1907448719.html

У станции метро ВДНХ в день открытия выставки "Россия" появились очереди

У станции метро ВДНХ в день открытия выставки "Россия" появились очереди - РИА Новости, 04.11.2023

У станции метро ВДНХ в день открытия выставки "Россия" появились очереди

Станция ВДНХ московского метро переполнена в день открытия выставки "Россия", толпы людей распределяют между двумя вестибюлями, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:00

2023-11-04T16:00

2023-11-04T16:00

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Станция ВДНХ московского метро переполнена в день открытия выставки "Россия", толпы людей распределяют между двумя вестибюлями, передает корреспондент РИА Новости. Очереди образовались как на вход в метро, так и на выход в город. Давки нет. Москвичей и гостей столицы просят занимать обе стороны эскалатора, а также пользоваться обоими вестибюлями станции метро ВДНХ. На уличной территории выставочного комплекса, где сегодня открылась выставка "Россия", также многолюдно - людей в разы больше, чем в обычный выходной день. Толпы и на самой выставке в павильонах, чтобы перемещаться гостям приходится буквально протискиваться через других людей. Многие пришли с детьми, колясками и самокатами.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", москва