https://ria.ru/20231104/ssha-1907359003.html

Экс-сенатор США заявил о межпартийных разногласиях из-за помощи Киеву

Экс-сенатор США заявил о межпартийных разногласиях из-за помощи Киеву - РИА Новости, 04.11.2023

Экс-сенатор США заявил о межпартийных разногласиях из-за помощи Киеву

Вопрос о выделении дополнительной помощи Украине вызывает большие противоречия среди политических партий США, заявил РИА Новости бывший сенатор американского... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T05:10

2023-11-04T05:10

2023-11-04T05:13

украина

сша

россия

ричард блэк

сергей лавров

чак шумер

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Вопрос о выделении дополнительной помощи Украине вызывает большие противоречия среди политических партий США, заявил РИА Новости бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк. "Обе партии поддерживают помощь Израилю, однако помощь Украине является предметом больших споров. Американцы задают вопрос, почему наши границы недостаточно защищены в то время, как политики тратят состояния за рубежом", - сообщил он.По мнению Блэка, внимание общества к Украине ослабло после провалившихся попыток контрнаступления и теперь все внимание перешло к ситуации в секторе Газа. "Украина - это вчерашние новости", - подчеркнул он. Блэк добавил, что несмотря на спад общественного внимания, "военные ястребы" в США получают значительные доходы от боевых действий и "намерены продолжать расходы, пока каждый украинец не будет мертв". Бывший сенатор также отметил, что остается неизвестно, сколько всего дополнительных средств будет выделено на поддержку Украины со стороны американского конгресса. Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. При этом лидер демократов в сенате (верхняя палата конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу. Опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что недавнее голосование в палате представителей США по законопроекту о помощи Израилю без упоминания Украины не сулит Киеву ничего хорошего: поддержка Владимира Зеленского американским истеблишментом уже давно ослабевает, а конфликт на Ближнем Востоке выбил Украину из заголовков СМИ, в результате без американских денег киевскому режиму грозит провал. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907347879.html

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907357813.html

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сша

россия

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украина, сша, россия, ричард блэк, сергей лавров, чак шумер, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире