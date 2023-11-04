https://ria.ru/20231104/sputnik-1907459816.html

Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник

Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник - РИА Новости, 04.11.2023

Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник

Через год в космос может полететь спутник, разработанный ставропольскими учеными, сообщил РИА Новости губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:41

2023-11-04T16:41

2023-11-04T16:47

ставропольский край

ставропольский край

россия

москва

владимир владимиров

выставка-форум "россия"

космос - риа наука

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Через год в космос может полететь спутник, разработанный ставропольскими учеными, сообщил РИА Новости губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Владимиров принял в субботу участие в открытии Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. "Сегодня наша компания "Стилсофт" разрабатывает спутник и мы надеемся, что до сорока спутников в год будем изготавливать в будущем", - сказал губернатор Ставропольского края. Он добавил, что в области высоких технологий Ставрополье также стало самым крупным регионом в России по выработке "зеленой" энергии. "Благодаря ветрогенерации и солнечной генерации мы вырабатываем почти 1 гигаватт электроэнергии", - уточнил Владимиров. Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.

https://ria.ru/20231026/stavropole-1905407215.html

ставропольский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ставропольский край, россия, москва, владимир владимиров, выставка-форум "россия", космос - риа наука