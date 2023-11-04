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Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник
Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник - РИА Новости, 04.11.2023
Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник
Через год в космос может полететь спутник, разработанный ставропольскими учеными, сообщил РИА Новости губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:41
2023-11-04T16:41
2023-11-04T16:47
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ставропольский край
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владимир владимиров
выставка-форум "россия"
космос - риа наука
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Через год в космос может полететь спутник, разработанный ставропольскими учеными, сообщил РИА Новости губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Владимиров принял в субботу участие в открытии Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. "Сегодня наша компания "Стилсофт" разрабатывает спутник и мы надеемся, что до сорока спутников в год будем изготавливать в будущем", - сказал губернатор Ставропольского края. Он добавил, что в области высоких технологий Ставрополье также стало самым крупным регионом в России по выработке "зеленой" энергии. "Благодаря ветрогенерации и солнечной генерации мы вырабатываем почти 1 гигаватт электроэнергии", - уточнил Владимиров. Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
https://ria.ru/20231026/stavropole-1905407215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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