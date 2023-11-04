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Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник - РИА Новости, 04.11.2023
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Ставропольский край
 
16:41 04.11.2023 (обновлено: 16:47 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/sputnik-1907459816.html
Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник
Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник - РИА Новости, 04.11.2023
Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник
Через год в космос может полететь спутник, разработанный ставропольскими учеными, сообщил РИА Новости губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:41
2023-11-04T16:47
ставропольский край
ставропольский край
россия
москва
владимир владимиров
выставка-форум "россия"
космос - риа наука
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Через год в космос может полететь спутник, разработанный ставропольскими учеными, сообщил РИА Новости губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Владимиров принял в субботу участие в открытии Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. "Сегодня наша компания "Стилсофт" разрабатывает спутник и мы надеемся, что до сорока спутников в год будем изготавливать в будущем", - сказал губернатор Ставропольского края. Он добавил, что в области высоких технологий Ставрополье также стало самым крупным регионом в России по выработке "зеленой" энергии. "Благодаря ветрогенерации и солнечной генерации мы вырабатываем почти 1 гигаватт электроэнергии", - уточнил Владимиров. Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
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Ставропольский край, Ставропольский край, Россия, Москва, Владимир Владимиров, Выставка-форум "Россия", Космос - РИА Наука

Владимиров: через год в космос может полететь ставропольский спутник

© Fotolia / VadimsadovskiСпутники на Земной орбите
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Fotolia / Vadimsadovski
Спутники на Земной орбите. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Через год в космос может полететь спутник, разработанный ставропольскими учеными, сообщил РИА Новости губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Владимиров принял в субботу участие в открытии Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.
«
"Сегодня наша компания "Стилсофт" разрабатывает спутник и мы надеемся, что до сорока спутников в год будем изготавливать в будущем", - сказал губернатор Ставропольского края.
Он добавил, что в области высоких технологий Ставрополье также стало самым крупным регионом в России по выработке "зеленой" энергии.
«
"Благодаря ветрогенерации и солнечной генерации мы вырабатываем почти 1 гигаватт электроэнергии", - уточнил Владимиров.
Международная конференция и выставка InRussia - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Международная конференция и выставка InRussia открылась на Ставрополье
26 октября, 15:10
Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайРоссияМоскваВладимир ВладимировВыставка-форум "Россия"Космос - РИА Наука
 
 
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